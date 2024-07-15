婴幼儿早期介入服务中心增名额 及早帮助更多发展迟缓幼儿

家长凯特琳去年在女儿教师的建议下，带女儿看专科医生后发现她有自闭症和发育迟缓症。为了让女儿尽早接受干预辅助，凯特琳曾考虑让她报读收费较高的私立中心，后来庆幸得知新开的婴幼儿早期介入服务中心有空缺，让她节省一笔开销。

她的五岁女儿从今年3月起，每周两天到这家由太和观慈善机构开设的新中心学习三个小时，社交和沟通能力逐渐改善。

随着家长对孩子发育迟缓的意识提高，以及医院更早发现这类个案，婴幼儿早期介入服务的需求有所增加。根据社会及家庭发展部的最新数据，去年须转介到婴幼儿早期介入服务（Early Intervention Programme for Infants and Children，简称EIPIC）中心接受中度至高度辅助的个案有2600个，比2015年的1500个多近一倍。

为了及早提供援助，政府今年宣布将新设四家EIPIC中心，并增加现有中心的学额。早期介入服务中心为此可录取多1500名幼童。去年，接受这类辅助的幼童有5720人。

自3月宣布后，已有三家新中心投入服务。太和观慈善机构答复《联合早报》询问时说，两家位于先驱和大巴窑的新中心分别在1月和7月投入运作。加上现有中心增加的学额，旗下六家中心每年可服务的儿童将增至约1100人。

试行线上指导计划 助家长学习支持孩子发展技能

为了协助在等候名单的家长，太和观早期介入服务中心也试行线上指导计划，让家长在这期间向早期介入教育工作者学习如何帮助孩子加强社交与沟通能力。家长在家陪孩子玩耍时可运用所学技能，支持孩子的发展。太和观也将推出一站式线上平台，为看护者提供资源。

根据新加坡协助残障者自立局网站，本地有27家由社服机构开办的EIPIC中心。新加坡公民的收费每月可介于5元至430元，依家庭收入而定。

截至去年底，中心的等候名单有2600人。去年的等待时间平均为7.5个月。

另一家机构AWWA去年底在盛港开设新中心。发言人指出，新中心每年可录取约200名幼儿。旗下四家中心如今可帮助1000多名幼儿。新中心设有“创客空间”供举办工作坊，让工作人员和看护者学习改造或制作适合的玩具，给有发展障碍的幼儿使用。这个设施拟扩展到其他中心。

SPD位于景万岸和裕廊西的新中心也在7月启用。除了志愿服务机构经营的中心，一些私立业者也获政府部分资助来提供早期介入服务，为家长提供多一个选项。

私立学前教育中心也提供早期介入服务

学前教育集团Busy Bees旗下的Bright Path和The Schoolhouse，在这项名为EIPIC-P的计划下提供服务。集团包容教育主任谭佩仪说，家长对干预辅助的意识已有所提高。为了满足需求，The Schoolhouse去年加入计划，名额占The Schoolhouse学生人数的15％。接受辅助的幼儿每周有九个小时的干预服务，包括语言和职能治疗。

迈杰思（MindChamps）旗下的Allied Care中心有其中四家加入EIPIC-P。迈杰思总裁詹富安指出，计划共惠及170名儿童。他们每周两次到中心接受干预辅助。

到Allied Care的儿童有约15％也在迈杰思学前教育中心上课。集团会与儿童的学前中心紧密合作，确保他们持续获得支援。

早期介入服务中心的扩充计划意味人力需求会随之增加。受访机构将加强人力栽培与培训工作。

太和观慈善机构指出，机构需额外80名员工来应付收生增加，目前还有约30个职位空缺。“除了招聘广告，我们也积极从理工学院的相关课程招募实习生、在大学举办职业展等。我们有奖励计划，鼓励员工推荐合适的人选。”

AWWA发言人说：“我们着重于帮助看护者掌握技能，支持孩子在家的学习。早期介入服务工作者就可以专注在更复杂的干预工作。”

为了吸引并留住人才，政府今年宣布在接下来三年，早期介入教育工作者的年薪将上调3%至16%。