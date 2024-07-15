热爱编码女生 盼推动自动化减轻清洁工负担

对陈宇馨（17岁）来说，清洁工人是个温暖的存在，因为对她疼爱有加的外婆曾是一名清洁工，会带着年幼的她一起去工作；长大了，在她打工的地方，负责打扫的叔叔也总是向她嘘寒问暖。

喜欢编码、目前在新加坡理工学院修读电脑工程的陈宇馨，希望毕业后能够加入环境服务业，利用所学的专业为推动行业自动化尽一分力，减轻清洁工人的负担。

她在受访时说：“以前学校假期时，外婆带我去打扫房间，看着她扫地、拖地、洗厕所，我还觉得工作看起来蛮有趣的，可以赚钱又不会太辛苦。后来才知道，原来那时外婆忍着脚痛在干活，有点内疚当时怎么不多帮她一些。”

2022年底，她在考完O水准会考后到一个电商平台公司打工，打扫办公室的清洁叔叔每次到她座位清理垃圾时，都会聊上两句，看她累的时候还会递上一颗糖果，让她觉得特别温暖。

日常生活中与清洁工人的接触，让她萌生改善他们工作环境的念头。

她说，有时会在购物中心看到清洁机器人，这些机器人可以减轻工人的负担，不过在许多其他地方，如小贩中心、停车场或公寓，清洁工作仍非常依赖人力。每当她看到有人乱丢垃圾，或吃饭后不归还托盘就会感到生气。

“一开始，其实我也不知道毕业后要进入哪个领域，只想找份与工程有关的工作，后来回想过去的经历，环境服务业应该会是个不错的选择，工作比较有意义。”

陈宇馨因此申请了国家环境局—行业奖学金，是今年九名奖学金得主之一。她将在2026年毕业之后，加入设计和制造自动化工业规模清洁机器人Lionsbot，成为用户体验设计师。