本地八个德教组织 首次联办活动推广德教

为让更多人认识起源于中国广东潮汕地区、流传并发扬于东南亚特别是新加坡、马来西亚和泰国华人的民间宗教德教，本地八个德教组织首次联合举办活动，通过讲座、书画展暨联谊晚宴，达到推广和扩大交流的目的。

活动从7月25日举行至27日，主办单位为紫经文化中心，其他七个协办单位包括：星洲德教灵隐寺、新加坡德教会紫新阁、星洲德教济云阁、星洲德教济芳阁、新加坡德教会紫经阁、新加坡德教会紫盈阁，以及星洲德教济霞阁。

紫经文化中心主席兼济芳阁阁长曾建权接受《联合早报》访问时说：“德教传入新加坡虽然已有约80年，可是许多人对德教的文化、哲理和内涵还不是很了解。我带头召集其他德教组织一起举办这次的活动，就是希望能进一步推广德教，让大家对德教有更多认识。”

德教在上世纪30年代末起源于中国广东潮汕地区，二战以后开始流传并发扬于东南亚特别是新加坡、马来西亚和泰国。德教崇奉五大宗教，即佛教、儒教、道教、回教、基督教，奉行“十章八则”，以正理教化人们，使其去恶向善，改邪归正，期能移风易俗，社会安宁，进一步促进天下为公，世界大同。许多德教组织并积极参与赠医施药、赈灾济贫等慈善事业。

举办讲座和分享会推广道德观念

紫经文化中心是一个由德教会紫经阁于2016年成立的非营利跨宗教团体，旨在推广道德观念，培养传统价值观，建立优良品格，加强种族与宗教和谐。此次活动由紫经文化中心带头，重点节目是7月27日下午1时，在醉花林俱乐部二楼宴会厅举行的讲座和分享会“何谓德教？”。

讲座邀请到汕头大学潮汕文化研究中心暨宗教文化研究中心主任陈景熙教授主讲，从历史源流、观念功能和性质定义对德教进行学术探讨。讲座主持为香港中文大学历史系蔡志祥教授。

主题演讲后，主办方还安排了一场专题分享会，由新加坡社科大学人文与行为科学学院中文系武琦博士主持，邀请新、马、泰三国德教代表就“德教的过去、现在与未来”发表看法和分享经验。讲座和分享会预计吸引约300人出席。

曾建权说：“德教看似宗教但它的内涵很不一样。德教刚创立的时候，不只是要信众祭拜而已，也宣扬救人、行善，包含很多做人道理。我们奉行的‘十章八则’，要求同德遵循孝、悌、忠、信、不欺、不伪、不贪、不妄等，都是劝人行善立德，教人修身养性。”

为让人们对本地德教组织有所认识，紫经文化中心也特别委约专业影视公司制作拍摄“何谓德教：新加坡德教会初探”视频短片，介绍本地各德教组织的历史、现状和对未来的展望。曾建权说：“我们会把每一个德教组织的介绍内容综合起来，剪辑成一段五至八分钟的精华版，在讲座上播放。”

将展出80多件儒释道书法画

活动另一重点是“儒释道书法画征集展”，将展出80多件跟儒教、佛教和道教有关的画作，多数作品为中国水墨画。其中一副《关帝诗竹拓片画》，远看是竹，细看是诗，诗句20个字都隐藏在竹叶里，构思巧妙，别具匠心。

《关帝诗竹拓片画》远看是竹，细看是诗，构思巧妙，别具匠心。（林德明提供）

书画展主席林德明说：“希望借此殊胜因缘，向大家介绍融入儒释道哲学理念的书画世界，让世人感受到艺术的独特魅力，一起探索未知的领域，拓宽视野。”展览有五件作品供有兴趣的公众购买，所得将归入紫经文化中心运作基金。

至于联谊晚宴，出席者有100多人，包括新马泰各阁同德，但不开放给公众。曾建权说：“虽然本地德友都互相认识，但我们很少有机会坐下来一起吃饭交流。联谊晚宴是一次难得的机会，让德友可以相互切磋，联络感情。”

“儒释道书法画征集展”从7月25至27日在醉花林俱乐部四楼展厅举行，开放时间是上午11时至下午5时。有兴趣出席“何谓德教？”讲座及分享会的公众，可线上报名（bit.ly/4difPvd）。活动入场免费。