“海南会馆”四字重挂琼州大厦 琼州天后宫和海南会馆将共谋发展

换了新董事会后，琼州天后宫和海南会馆未来将分工合作，天后宮专注祭拜与物业管理，海南会馆负责文化、教育、对外事宜及社团关系。

琼州天后宫主席王振胡是在“海南会馆”四字重新挂上琼州大厦大门的揭幕仪式上，宣布天后宫与海南会馆下来共同合作的发展方向。

僵持10多年的琼州天后宫和海南会馆之间的纠纷，随着今年5月天后宫新董事会顺利选出暂告一段落。新主席王振胡领导的董事会5月23日接管琼州大厦，6月4日后港水尾圣娘庙义工队在大厦储藏室内，找到2019年被天后宫前董事会撤下的“海南会馆”四个大字。

五年后，这四个大字终于在星期天（7月14日）重新挂上琼州大厦大门，琼州天后宫并为此举行隆重的揭幕仪式。

王振胡在揭幕庆典致辞时说：“琼州天后宫和海南会馆的关系就如唇齿，是谁也分开不了的兄弟。琼州天后宫和海南会馆将分工合作，天后宫专注祭拜与物业管理。海南会馆将处理文化、教育、对外事宜及社团关系。”

早在6月21日，天后宫与海南会馆已一起以支持单位身份，参与笫三届海南艺术展。下来，两个组织将继续结合资源，除联办海南会馆170周年和天后宫庙宇171周年庆，也计划今年底或明年初，和新山海南会馆合办“水尾圣娘回娘家”活动，到海南岛东郊水尾圣娘庙祭拜。

此外，天后宫将在8月16日，和大巴窑昭应祠联办晚宴庆祝108兄弟公圣诞；10月，法国ESSEC商学院新加坡分校，将在天后宫举办为期四天的英语道教研讨会和庙宇导览活动。

王振胡致辞时也说，新董事会接管后发现的一些问题，如物业疏于管理，租户不缴租金，庙宇年久失修等问题，董事会都会一一着手解决，加大力度强化天后宫的行政和财务管理。两个组织也将在琼州大厦内设立联合办公室和联合秘书处，聘请懂得双语和电脑科技的职员，财务部分则外包给专业会计公司。

琼州天后宫主席王振胡（右）和海南会馆会长潘家海（中，白衬衫打领带者）为海南狮开光讨个好彩头。（卓祾祎摄）

潘家海：唯通过精诚合作才能共赢

“海南会馆”四个大字重新挂上琼州大厦，象征琼州天后宫和海南会馆多年裂痕的弥合，有逾300名海南乡亲到场见证。揭幕仪式由天后宫主席王振胡和海南会馆会长潘家海一同主持，为天后宫新董事会就职典礼担任监誓的后港基层组织前顾问李宏壮也受邀出席。潘家海和王振胡还为三头到来祝贺的海南狮开光，以讨个好彩头，现场气氛热闹欢愉。

潘家海致辞时强调，“海南会馆”这个标志是海南族群的精神象征，他说：“经过多年努力，通过大家手中的选票，天后宫终于回归海南社群，大家才有机会聚在这里见证这历史时刻。海南会馆和天后宫是二合为一，又是一而为二的兄弟机构，唇亡齿寒，唯有通过大家的精诚合作才能共赢。”

他说，海南会馆和天后宫下来会努力恢复海南社群的凝聚力，共同为海南人和社会做出最大贡献。