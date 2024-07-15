家长：趁早让孩子接受干预辅助 成效更好

凯特琳（39岁，助理经理）的女儿迪雅原本不爱说话，也容易发脾气。但凯特琳发现，自从女儿到早期介入服务中心后，比较能够表达自己。幼儿园的教师也反映，女儿变得比较合群，行为大有改善。

五岁的迪雅今年3月起每周两天到太和观慈善机构新开的中心学习三个小时。凯特琳受访时坦言，起初难以接受孩子有障碍的事实。“抗拒接受事实，这是正常反应。但家长要先接受孩子的情况才能帮助孩子，越早让孩子接受干预，就有越大的机会帮孩子改进。我知道女儿的问题时，她已经快四岁，想到她再过几年就要上小学，我当时心想一定要尽快为她安排介入服务。

“只是（到中心）几个月的时间，我就看到她的进展。她现在更爱讲话，也比较能够说出她的感受，我因此也能更好地与她沟通，教她如何管理情绪。”

凯特琳说，她从早期介入服务中心教师那儿也学到贴士，包括为女儿制定时间表，让女儿养成良好习惯。

另一名家长吴妙云（40岁，人力资源工作者）在等待约六个月后，得以把四岁儿子送到太和观的早期介入服务中心。

她起初以为儿子只是个性安静，后来听丈夫的建议，带孩子去检查后发现他有自闭倾向。过去几个月，儿子每周有两天到早期介入服务中心。学习活动结束后，中心有巴士送他回附近的幼儿园上课。这对身为上班族的家长来说比较方便。

吴妙云说，比起上幼儿园，儿子更期待到早期介入服务中心。看到儿子逐渐爱与人沟通，她也感到鼓舞。

不愿具名的陈姓家长（40岁，从事科技工作）说，他的儿子在迈杰思Allied Care中心已接受半年的早期介入服务。儿子的语言能力进步不少，如今也愿意参加集体游戏，不像以前只喜欢独处。