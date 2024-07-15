特需者设四款“新起点”易通卡 赋予弱势群体力量

易通私人有限公司与社会服务机构AWWA合作，推出由特需人士所设计的四款易通卡。

此外，易通（EZ-Link）公司也捐出5万元给AWWA，支持该机构帮助超过6000名弱势者。

根据易通星期一（7月15日）发布的文告，这两项举措旨在提高社会对儿童、特需人士和老年人等弱势群体追求愿望的意识，并呼吁人们共同协助他们实现梦想和充实生命。

这系列由AWWA受惠者设计的四款易通卡星期一推出，主题为“新起点”。四名年龄介于18岁至80岁受惠者所创造的作品，反映了他们不屈不挠、抵抗生活逆境的信念。

其中，14岁的比安卡（Beanca）是AWWA家庭服务中心的受惠者。她的作品名为《重生》，巧妙地使用水彩描绘了一个充满新希望的家庭，坐看凤凰在黎明时分从灰烬中浴火重生。

14岁的比安卡（Beanca）是AWWA家庭服务中心的受惠者。她巧妙地使用水彩描绘了一个充满新希望的家庭，坐看凤凰在黎明时分从灰烬中浴火重生。名为《重生》的画作是新推出的易通卡设计款式之一。（易通卡公司提供）

另一款设计出自AWWA失智症日间护理中心杨巧英（80岁）的丙烯画作《爱之心》。画作展示了新加坡国花卓锦万代兰被轻柔地抚在手掌心，一根嫩芽从中萌生，新生命的诞生象征着优雅和坚韧的适应能力。

即日起，另外两张《永恒绽放》和《春之喜悦》易通卡，将逐步在SimplyGo售票处以每张10元（含5元储值）的价格出售。

《爱之心》和《重生》限量版套装卡片，则通过电商平台Shopee的易通卡官方商店，以每张10元（无储值）的价格销售。