为测试台湾政治人物是否“已读不回” 本地男子发炸弹恐吓

新加坡籍男子在脸书发私信，要求台湾政治人物采用他设计的水力发电厂，但未得到回应，随之便向韩国瑜和罗智强发出炸弹恐吓，以“测试”对方是否看得到信息，却刻意不理睬。

被告卢朋盛（53岁，译音）共面对四项抵触防止骚扰法令的控状，他承认其中三项，另一项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告在2018年7月至11月期间，开始通过脸书私信一些政治人物。被告在信息内要求对方停止建造更多燃煤电厂，改为采用他设计的水力发电厂。他认为燃煤电厂会导致台湾人民患上癌症，而水力发电厂可产生干净和可再生的能源。然而，他没有得到任何答复。

2024年2月28日左右，被告因数年没有得到回复感到不满，决定发出恐吓信息，“测试”对方是否有收到他的信息。若当局在他发送信息后找上他，这就证明政治人物读了他的信息，但刻意不理睬他。

于是，在2月28日至3月1日期间，他分别向台湾立法院长韩国瑜和台湾国民党立法委员罗智强发送两则炸弹恐吓信息，声称要炸对方，以及对方的家或家人。

韩国瑜和罗智强过后向台湾警方报案，立法院也因此加强安保措施。

调查显示，被告并不打算实施这些恐吓，而且没有能力这么做。

被告患有妄想症

一名网友看见罗智强对此事发出的贴文后，在3月4日向新加坡警察部队报案。被告随后被捕，并在同月26日被控上法庭，过后还押心理卫生学院接受心理评估。

评估报告显示，被告患有妄想症，与他所犯的罪行有关联。

被告求情时说，他发送炸弹恐吓只是想证明对方之前已读不回，而他没有意图也没有能力实施这些恐吓，恳请法官轻判。

法官下令被告接受强制治疗评估，案展8月26日下判。

据《联合早报》早前报道，罗智强于2024年3月初在脸书发文称，收到来自新加坡的炸弹威胁，对方扬言要炸毁台湾的立法院、立法院长韩国瑜及其家人，还有罗智强。罗智强在接到恐吓后，向台北市警察局报案。