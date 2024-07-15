火锅汤泼食客还拿酒瓶砸错人 男子判监六个月

在餐馆用餐时与另一桌食客起冲突，男子在打斗时把火锅汤料泼向对方，并在对方离开后抄起酒瓶追出去，但他却错把路人当“仇人”，用酒瓶把后者砸伤。

被告潘翰昇（30岁，译音）事后被控一项持利器蓄意伤人的罪名。他于星期一（7月15日）在国家法院认罪后，被判坐牢六个月。

根据案情，被告在2023年5月28日早上7时许与友人到牛车水尼路（Neil Road）一带的韩国餐馆用餐。

被告的友人后来不知何故与另一桌食客起争执，被告原本想劝架，岂料双方却打了起来。在冲突的过程中，被告将火锅汤料泼向一名食客，店员和朋友见状连忙劝阻。另一桌食客不久后便离开餐馆。

在打斗时挨了几拳的被告心有不甘，随手拿起烧酒瓶敲碎，拿着破酒瓶冲出餐馆寻人。

被告在门口看见一名穿着与之前食客相似的路人，举手便将手中的破酒瓶砸向对方头部，过后才发现自己认错人。

无辜路人的额头、左脸颊和左耳因此多处被割伤，拿了九天病假。

被告事后赔偿伤者4857元医药费。

控方指出，在这类案件中，涉案者假使不认罪，审讯后被判罪成时的刑罚约为一年监禁，考虑到被告选择认罪，并已赔偿伤者等因素，建议法官判他坐牢六至八个月。

被告律师求情时说，被告已为他的罪行感到愧疚，当他发现认错人后立刻停止攻击，而被告也在事件中割伤小指，手术后无法完全恢复，变得僵硬和无法弯曲，可能是永久性伤害。

另外，被告事后也留在现场等待警方到来，并配合调查，恳请法官轻判。