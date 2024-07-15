技工到屠宰场地下室捡零件缺氧过世 验尸庭判为意外

屠宰场技工不顾同事劝阻，戴着口罩就到地下室找零件，岂料进入残留二氧化碳的地下室30秒后，他就因为缺氧而陷入昏迷，送院后不治。

这起致命事故发生在2023年7月19日下午3时20分左右，地点在裕廊布罗巷的屠宰场，死者是来自马来西亚的何志明（44岁）。验尸庭日前针对他的死因发表研讯结论，裁定这是一起与工作相关的意外。

根据研讯结论，何志明是一名技工，事发时受聘于Primary Industries私人有限公司，每天往返新马工作。该公司是一家生猪屠宰场，也从事猪肉分销。

庭上揭露，屠宰场在宰杀猪只前，会用机器将放在铁笼中的猪运到充满二氧化碳的地下室，让猪只陷入昏迷状态。地下室的大小为2.3米长、3米宽和3.8米深，上方有个井盖并设有楼梯让人出入，盖上贴有警告标志，表明地下室为密闭空间。井盖关闭时被两个螺栓固定，需要工具才能松开，底部则设有安全开关，确保机器在井盖打开时不会运转。

零件掉入地下室 同事试图取回却呼吸困难

事发前一天，机器出现故障，当天值班的技工无法在一天内解决问题，四名技术人员因此在第二天再度到地下室外头检修机器。团队尝试更换井盖上的安全开关，但机器仍旧无法运作。四人继续检查，发现可能需要更换已经磨损的机械门承轴。

然而，就在技术人员卡蒂拉万拆除零件时，零件却从机械门的缝隙掉入地下室。

卡蒂拉万把零件落到地下室的情况告诉同事，并不顾同事劝阻，戴着半面式呼吸罩爬入地下室。卡蒂拉万在32秒后感到呼吸困难，赶紧爬上梯子离开，休息几分钟后才恢复正常。

四人的上司得知后，指示他们制作替代零件，且不要到地下室取回零件。四人后来因为无法制作替代零件后，于是询问经验丰富的何志明，希望另找可替代的备用零件。

被告知没有多余零件 死者戴N95口罩进入残留二氧化碳地下室

何志明了解情况后知道没有多余的零件，于是决定到地下室取回掉落的零件，上司和同事得知后试图阻止。上司甚至问道“若是他死在里面怎么办？”，何志明却不当一回事，回了一句“死就死咯”。

他接着戴上N95口罩，在没有其他防护装备的情况下进入地下室。约30秒后，他试图爬上梯子离开，但仅踏上两阶梯级就昏倒。

其他人见状赶紧找来机器往地下室吹气，并呼叫救护车。何志明被民防人员救出时已经陷入昏迷，送院当天下午4时55分宣告不治。

人力部的调查发现，地下室残存前一天操作机器时产生的二氧化碳，何志明很可能因地下室内的含氧量极低，导致他昏迷倒地，最终死亡。

另外，公司自2019年就将地下室内的清洁等工作外包给承包商，公司员工不再须要进入地下室工作。公司也在会议中多次告知员工密闭空间的危险性，并禁止他们进入地下室，在事故发生前，何志明也曾在没有采取安全措施的情况下，到地下室取回掉落的零件。

验尸官裁定这是一起与工作相关的意外，并指出若何志明遵守规定，这起事故是可以避免的。