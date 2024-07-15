首个跨国籍家庭辅助中心 提供外籍配偶一站式社会和法律援助

本地首个以跨国家庭为服务对象的社会服务中心投入运作，为低收入跨国家庭提供一站式社会和法律援助。外籍配偶若遇到家庭纠纷或变故，可寻求免费律师服务，解决离婚、家庭暴力、移民相关的法律纠纷。

跨国籍家庭辅助中心（Transnational Family Care Centre）星期一（7月15日）正式开幕，坐落在立达道（Delta Avenue）第5座组屋底层。中心与中南社区家庭服务中心共享一个空间，将法律援助融入社会服务。

新加坡法律义务办事处（Pro Bono SG）将派驻11名全职社区律师到跨国籍家庭辅助中心，与中心的社工合作，为低收入跨国家庭提供免费援助。

外籍配偶和家人所组成的跨国家庭，若至少有一成员是新加坡公民或永久居民，就可申请中心的援助。

由于不是公民或永久居民，外籍配偶无法申请法律援助局的援助。他们可以通过中心寻求社区律师的帮助，并申请加入普惠基金计划（The Inclusive Fund, TIF），获得长达12个月的经济援助。

新加坡法律义务办事处会对跨国家庭进行支付能力调查，符合条件的低收入家庭将会获得免费律师服务。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮出席开幕仪式。她在致辞中指出，近年来，有约三分之一的公民婚姻是新加坡人与非公民结婚。

“跨国家庭面临着独特的挑战。一些正在进行离婚诉讼的外籍配偶可能无法承担律师费，跨国籍家庭辅助中心将能够与社区紧密联系，快速响应需求。”

跨国籍家庭辅助中心由新加坡法律义务办事处和中南社区家庭服务中心共同设立，结合法律和社会援助，并加强现有措施，如家事法律援助计划和普惠基金计划。

跨国家庭法律援助需求 多数源于外籍配偶

家事法律援助计划主席林佩玲受访时指出，跨国家庭的法律援助需求，大部分来自于与本地人结婚的外籍配偶。

“突发的家庭事件，如家庭暴力，会引发多层次的法律问题，如离婚诉讼和监护权问题。这种事件往往对外籍配偶造成心理创伤。”

中南社区家庭服务中心执行董事陈丽萍说，社工与社区律师合作会有互补作用，为跨国家庭提供法律服务的同时，也提供社会和情绪支持。