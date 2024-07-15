77岁妇女陷爱情骗局 乐龄反诈大使助脱困

77岁妇女陷入网络爱情骗局，一年多里损失近10万元退休金，她的弟弟向反诈骗义工求助后才终让姐姐醒悟，斩断“情丝”。

宏茂桥警署2022年7月同新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）合作，推出协助乐龄人士防范诈骗的“Police- RSVP Anti-Scam Engagement”（简称PRAISE）项目。这个项目让乐龄义工学习与防骗相关的知识和技能后，协助警方教导公众，尤其是年长者，如何防范老千，以免成为诈骗案的受害者。

曾俊菘（70岁，技能培训员）是同年10月第一批完成培训的乐龄反诈骗大使之一，上述被骗走退休金的妇女就是在他协助下脱困的。

乐龄反诈骗大使与家人合作 帮助受害者脱身

曾俊菘星期一（7月15日）接受《联合早报》采访时说，这名受害人和一个女佣同住，女佣发现雇主举止有异后通知雇主的弟弟。她的弟弟在一个反诈分享会上认识了曾俊菘，于是向他求援。“当时她的弟弟和家人曾苦劝受害者，可是没有结果，因此希望我能帮忙。”

去年10月，曾俊菘和受害人的弟弟一同开导受害者，告诉她如果再不抽身，后果可能更严重。一番劝说之后，她终于接受了被骗的现实，不再同骗子联系，并且报警处理。

新加坡警察部队希望更多像曾俊菘一样的乐龄人士加入反诈骗大使的行列，帮助更多人。警察部队星期一（7月15日）在大华智能乐龄学与用中心举行仪式，正式委任46名乐龄反诈大使。

这些乐龄义工也是社区守望计划中的成员，除了协助防骗反诈，他们也协助警察部队发送最新的安全和保安信息。这个项目迄今已吸引逾200名义工，通过超过120个分享会，以各种语言，包括方言，向超过1万1180名乐龄人士传达相关信息和知识，提升反诈意识。

宏茂桥警署署长谢幸旄助理警察总监说：“反诈骗大使的工作反映PRAISE的精神——‘为年长者、由年长者、通过年长者’，为打击罪案提供支持。警方和新加坡乐龄义工组织将继续扩大乐龄反诈大使的队伍，寻找更多渠道并开展活动，更好地保护年长者。”

说服受害人自身已上当是个挑战

另一位乐龄反诈骗大使王振聪（63岁，财务顾问）则及时阻止了一对老年夫妇，免受假冒政府官员的歹徒所骗。

王振聪受访时说，去年9月他和这对70多岁的夫妇接触时，他们还未意识到已经陷入骗局。他当时请身旁的警察打电话给假警察，对方一听到是真警察，马上挂断了电话，那对夫妇才恍然大悟。“如何说服受害人他们已经上当是一个挑战。一些年长者长期孤独，因此很容易相信别人，被人摆布。”