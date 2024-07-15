强调透明与安全 我国将推出生成式AI开发指南

为在人工智能时代更好地保障个人数据安全，也让使用者能更安心使用AI产品，我国预计明年初推出针对生成式人工智能开发者的安全指南。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（7月15日）在个人资料保护周研讨会开幕仪式上致辞时，宣布这个消息。

她说，这份针对生成式人工智能（Generative AI）框架和应用开发者的安全指南，旨在将数据的透明度和安全性测试定为AI开发的优先基准和基本要求。

这份指南会建议，开发者和部署者应对使用者更透明，包括提供关于生成式AI工作原理的信息，例如使用哪些数据、测试与评估的结果，以及可能还存在的风险和局限。

“这有点像开架药品盒子里的说明书，告诉你这个药该怎么用、可能有什么副作用。这种程度的透明度，对于使用生成式AI搭建的AI模型是必要的。这是我们的建议。”

杨莉明指出，AI的开发和测试使用了大量数据，如果不降低与数据安全相关的风险，企业和用户可能难以信任AI支持的产品和服务。若没有信任作为基础，对AI发展的支持可能逐渐减弱，甚至成为阻力，最终让发展停滞。

她说：“新加坡会以主动、保护和务实的方式应对这些挑战。”

由于AI领域发展迅速，我国早在2019年便推出人工智能监管模式框架（Model AI Governance Framework），2022年推出了全球首个人工智能治理测试框架和工具箱AI Verify。此次宣布的安全指南将是AI Verify的一部分，预计在明年初推出。

加强AI领域个人信息保护

除了安全指南，杨莉明也宣布，当局将进一步支持在AI领域使用隐私增强科技（Privacy Enhancing Technologies），包括通过资讯通信媒体发展局监管沙盒，支持与生成式AI数据使用相关的项目，以及推出针对合成数据（synthetic data）生产的建议指南。

针对亚细安的数据匿名化指南（ASEAN Guide on Data Anonymisation）预计也将在明年初发布，以推动区域数据监管和互联，并为亚细安的相关业者提供重要的资源。

每年举办的个人资料保护周研讨会为亚洲监管机构、政策制定者、行业领导者和国际智囊团等，提供了探讨数据使用与合作的平台。今年研讨会的主题是“在信任中创新，以数据推动改变”，于7月15日至18日在滨海湾金沙举行，

在其中一场关于AI发展与数据保护的讨论会上，资媒局助理局长黄慧雯指出，由于使用的技术和构建、部署的特殊性，生成式AI的监管是个复杂的课题。

她举例，其中一个关键点是，在整个流程中，每一个人需要或可以获得的信息有哪些，又必须承担哪些责任。当局希望能与业界合作，在安全指南中厘清这样的透明度和责任划分。

ChatGPT开发公司OpenAI的副总法律顾问兼隐私法律主管杰西卡（Jessica Gan Lee）说，她相信公司、监管部门和广泛社群都应该沟通与合作，才能取得最佳效果，保障数据安全。