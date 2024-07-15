国大和网安局设立中心 培养网安专才

网安人才、创新与增长合作中心正式开幕，将推动多项计划培养本地青年与专业网安人才，并帮助本地企业开拓海外市场。

数码发展及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生星期一（7月15日）在该中心的开幕仪式上致辞时说，新的网安人才、创新与增长合作中心 （CyberSG Talent, Innovation and Growth Collaboration Centre，简称CyberSG TIG）将积极与业界合作，为行业和人才发展整合和制定相关计划，增加人才梯队，让更多非网络专业的人也能掌握基本的网络知识。

中心也将加强对人才的培养，让青年接触相关的技术知识和软技能，更加了解网络安全的职业发展。

政府投入2000万元成立中心

由新加坡国立大学与新加坡网络安全局联合成立的网安人才、创新与增长合作中心位于纬壹科技城起步谷（JTC LaunchPad@one-north）。去年9月，政府宣布为成立该中心投入2000万元，旨在满足对网安解决方案日益增长的需求，将新加坡打造成全球顶尖的网络安全创新中心，促进经济的发展。

开幕当天，中心与英国金融科技公司Plexal和新加坡创新机构（SGInnovate）分别签署合作备忘录，汇集专业知识和资源，推动本地网安生态系统的创新和初创企业的发展。

普杰立说：“我们认识到，网安公司在成长过程中需要专业的网络指导和接入。因此，中心将为他们提供风险开发和早期扩展的支持，帮助这些有潜力的网安公司成长。”

中心与Plexal合作，推出网络发展促进计划（CyberBoost Catalyse programme），为网安公司规划发展战略，寻求投资机会并扩大业务足迹。除了与新加坡创新机构合作为企业提供指导外，也让学生和专业人士能够通过平台接触到业界新兴技术的活动和课程。

国大校长陈永财致辞时说，中心将汇聚学术界、业界和政府的力量，推动创新和前瞻的想法，创造出一个能够促进观点交流、新技术开发和测试的环境，推动本地网络安全的实践与发展。

陈永财说：“接下来，中心将努力支持更多的网络公司在新加坡建立业务，开发本地的网安产品，并且帮助本地网安公司扩大规模和进入市场。整体上深化我国的网安能力，建立一个蓬勃发展的生态系统，并且加强我国抵御网络威胁的能力。”

此外，网安局和南洋理工大学联合设立的新加坡网络安全研究项目办公室（CyberSG R&D Programme Office）将成立网络安全联盟（CyberSG Consortium），连接学术界、研究机构和企业，促进最新研究和创新解决方案的交流。