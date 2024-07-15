耗时约半年 宏茂桥安行街道试点计划完工

耗时约半年打造，位于宏茂桥31街的“安行街道”试验项目正式完工，是首个竣工的“安行街道”试点计划。

陆路交通管理局星期一（7月15日）在脸书贴文透露上述消息时说，其他安行街道（Friendly Streets）试点项目正按照计划进行，预计今年第三季起陆续完工。

其他四个试点项目位于武吉巴督西、淡滨尼、大巴窑和西海岸。

宏茂桥31街的试点项目全长730公尺，街道经过改善后，路旁增设了安行街道告示牌，马路漆上显眼的每小时40公里的车速限制图标，提醒驾驶者放慢车速。

为方便行人过马路，除了增设斑马线，陆交局设置了一些安全岛，缩短行人过马路距离的同时，也通过收窄路段，例如从两条车道并成一条车道，鼓励驾驶者放缓车速。斑马线和安全岛都采用“增高”设计，确保和路面平行，让行人尤其是行动不便者无须下台阶过马路。

与此同时，陆交局将宏茂桥安行街道区域其中三个交通灯的“绿人”时间延长两秒至九秒，按过道长短而异，并缩短交通灯转绿的等候时间。

靠近交通灯和行人过道时，路面也漆上绿色标记，提醒驾驶者减缓车速，注意行人。

李显龙：会继续改善居民生活 将宏茂桥打造成可持续市镇

国务资政李显龙、宏茂桥集选区议员杰乐和哥本峇鲁区议员郭献川星期天（14日）走访德义区和宏茂桥中心，了解区内经翻新后的设施，包括宏茂桥31街的安行街道。

李显龙在脸书贴文中提到，这些年来，宏茂桥不同地区经过不同的改善和翻新，除了让区内外观更现代化，也有助居民外出活动时更安全方便。当局将继续改善居民生活，将宏茂桥打造成可持续和宜居的市镇。

政府最初在2023年3月推出安行街道计划，希望翻转车辆为先的传统街道设计概念，更多地把焦点放在行人，包括年长者、残障者，以及有年幼孩子的家庭身上，提供更便利安全的出行体验之余，也为街道注入更多活力。

计划规模后来扩展，到2030年，全国所有市镇都会有至少一条安行街道。

街道的改善工程将依据不同社区的需求拟定，可包括设立无障碍人行过道、延长交通灯“绿人”时间并缩短等候时间、增设绿色路面标记或路隆放慢车速，以及改善巴士站设施等。

安行街道提高道路安全 行人过马路更放心

卓玉华（70岁，退休者）每周都会到德义小学两次，接孙子放学。她说：“这里有很多学生和老人家，现在路面上有大大的时速字迹，驾驶者没有理由说不知道或看不到车速限制。驾驶者开慢一些，我们过马路也比较放心一点。”

驾车者林锡川（36岁，经理）提到，以往很多家长都会停靠在德义小学外的路旁接小孩放学，占用约半条车道，导致周围塞车。“现在学校外增设了上下车的空间，我不知道这是不是街道改善工程的一部分，但很欢迎这个设计，这对家长和其他道路使用者都是好事。”

公众邵静（43岁，幼儿教师）认为，安行街道新增的措施无法避免行人乱过马路，但车速控制在每小时40公里内，至少在不幸发生意外时，冲击多少能减少一些。

另一名公众林冰冰（53岁，行政人员）说：“宏茂桥31街并非意外黑区，但新增的措施可以更好地预防意外的发生，更好地保护行人小孩，何乐而不为？”