我一个人在新加坡求学

新加坡作为热门的留学目的地，凭借良好的教育体系和社会治安，吸引许多国际学生。

根据教育部和移民与关卡局的数据，截至2023年1月，大约有7万9300名外国人持学生证在本地求学。其中有不少是小小年纪就远离家乡，没有父母陪伴，独自一人前来求学。

他们独自前来，有些是因为新加坡的生活费相对高昂，无法负担举家前来，有些则是因为家中还有其他小孩需要照顾，父母无法分身。小留学生独自前来求学的原因各有不同，但在这里面临的挑战却有相似。

今年15岁的刘俊良在新加坡读中三，2015年，他只有六岁时从中国广东第一次来新加坡旅游。当他走到牛车水，周围都是高楼大厦，让他感到“震撼”。那时候，他心里就产生一个念头：“我要来新加坡读书”。

六岁小孩的念头，家人并没当成玩笑，而是认真思考之后决定支持。手续办妥后，奶奶就带着俊良来到这里就读国际小学。

俊良参加了Aerodynamic Singapore Youth Flying Club，他对制作航模有浓烈的兴趣。比赛时看到许多航模同时起飞，带给他一种归属感。（视频截图）

求学之路并非一帆风顺。俊良最先遇到的困难是新加坡国际学生入学考试（Admissions Exercise for International Students）。无法通过考试就不能拿到学生证，因此在刚来的一段时间，俊良换了几所学校，频繁搬家。

俊良考试受阻，是因为英语较弱。为了跟上新学校的课程，他在完成作业后额外花时间学习英文，有时躺下睡觉时已经到凌晨2点，第二日还要早起上学。

与俊良不同，18岁的柬埔寨女生Judy Kuy说着一口流利的英文。两年前她拿到亚细安奖学金，独自一人来到新加坡求学。

Judy经常到寄宿学校附近的商场自习，也喜欢和朋友一起逛街。这让她感受到求学之路并非独自一人，给予她很大的安慰。（视频截图）

当年，柬埔寨只有三人拿到这个奖学金。Judy顶着优异的学习表现来到新加坡，刚开始时也碰上不小的挑战。相比于家乡柬埔寨，新加坡的学习氛围更为紧张，老师会把握课堂的每分每秒。本地学生还可以修读高级华文或马来文课程，获得录取优势，这让没有优势的Judy感到更大的同侪压力。

人在新加坡，她反而更常跟父母联系，分享自己的焦虑，有时还会发送自己流泪的照片。

她解释，如果父母察觉到自己不开心，但她又不愿提及，父母只会更加担心。因此，离家来新后，她和父母的关系反而更加亲近。

相反地，俊良和父母的关系则在疫情之后，因为联系减少而跌至低点。2019年，俊良的奶奶突发疾病离世，而由于家中还有两个弟弟需要父母照顾，当时只有10岁的俊良从此一个人独自在这里生活。

打台球和健身是俊良的爱好。这个过程需要100%的投入，让他能够忘掉压力。（视频截图）

没想刚开始独自生活，俊良就进了医院急诊室，因为他不小心受伤，腿部伤口未愈合，在回国参加奶奶葬礼时受到感染。回到新加坡后俊良几日高烧不退，监护人将他送入医院。

经历这次惊险的考验，俊良也未退却，继续留在新加坡，而且人也快速成熟。

他通过健身和打台球来排解压力，也结识了一些可以倾诉烦恼的朋友。他渐渐学会管理自己的时间，“可以控制的事情的话，我都就是百分之一百用自己的努力解决它们”。

俊良和父母的关系也回温。上个清明节他回到家中，再次站到奶奶墓前，心里百感交集。他对未来有迷茫也有期待。父母和他谈话，鼓励他，看好他，这给了他继续在新加坡求学的动力。

Judy的弟弟来新加坡求学，部分原因是来陪伴Judy。他们是彼此最坚实的依靠。（视频截图）

Judy的弟弟Kokwing Kuy去年也拿到亚细安奖学金，追随姐姐的脚步来到新加坡求学。有了弟弟的陪伴，Judy越来越适应新的学习节奏和生活方式。

尽管她为了适应这里的学习环境放弃了很多，但还是保留了唱歌这个爱好。她说，唱歌可以让她释放压力，有些歌曲的歌词似乎也在描写她的心情，帮助她走出坏情绪。

由于学习压力大，时间紧张，Judy如今唯一还维持的爱好就是唱歌。（视频截图）

对于其他许多向往出国留学的年轻人，Judy说：“我知道有很多人想要出国学习，但他们不知道出国求学的真实生活，所以通过这次采访我希望让他们知道，它的确充满挑战，但最终一切都是值得的”。

俊良也希望能够帮助更多和自己一样独自在新加坡求学的学生。“我发现身边其实有很多外国留学生。他们需要帮助的时候，不一定有人愿意帮助他们。我想通过这个采访让大家注意到他们，可以在他们需要的时候给给予一些帮助”。

点看视频，跟随《联合早报》的镜头，一起看小留学生们独自在新加坡求学的点点滴滴。