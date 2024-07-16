少年和前公务员被捕因支持恐怖主义 无关支持巴勒斯坦

自我激进化的14岁中学男生和33岁女前公务员安娜蒂亚接到内部安全局发出的限制令，是因为他们支持恐怖分子和武装暴力，不是因为支持巴勒斯坦。

内政部长兼律政部长尚穆根星期一（7月15日）中午接受媒体访问时指出，两人的行为表明，海外冲突会影响到我国内部，极端主义言论也威胁到国家的安全与社会和谐。

他说：“新加坡人深切关注加沙局势，理所当然。当地局势十分严峻，有数千名无辜者丧生，这是一场影响巴勒斯坦人的大规模人道主义危机。包括我在内的许多人都同情巴勒斯坦人，他们应该有自己的国家，不应该遭受这样的苦难。”

尚穆根说，我国政府已在联合国等国际组织明确阐述对加沙危机的立场，许多新加坡人也通过组织筹款和提供人道援助等具体方式，表达对巴勒斯坦人的支持，但是对他们的同情不表示可以支持或允许恐怖主义。

他强调：“对这两人采取行动是因为他们支持武装暴力，也因为这名男孩准备亲自参与武装暴力行为。”

中学男生拟参与武装暴力

内安局星期一发出的文告透露，男生为了要参加传说中会在阿富汗出现的“回教黑旗军”（Black Flag Army，简称BFA）锻炼身体，并为筹集前往阿富汗的路费，计划通过兼职工作存钱。

他也尝试招募同学一起参加回教黑旗军发动攻击，他创建网上聊天群组，并邀请六名同学加入。他在群组中传播有关武装暴力的视频和链接，以及几段装扮成恐怖主义战士的视频，警告同学不要相信非回教徒，以及谈论“为回教正义殉道的好处”。

内安局说，男生如果无法如愿前往阿富汗，将愿意遵从回教黑旗军的指示在本地发动攻击，以及希望将聊天群族的会员人数增加至60到100人，并在集结足够人员后，在非回教徒社群过节时发动攻击。

这些节日包括农历新年、圣诞节和屠妖节。男生希望这类攻击引发非回教徒的恐惧，阻止他们参与这些“有背回教教义”的庆祝活动，并在新加坡建立回教国家。

内安局受询时也透露，会与男生尝试招募的同学及同学父母保持联系，并与学校密切合作，确保他们得到足够的支持，以及在学习上不受干扰。

此外，尽管他们没有被发现受激进化，内安局也安排他们接受宗教辅导，以增强对激进化思想的抵抗力，并解答他们在宗教概念上可能存有的疑问。

2015年来 已向13名青少年采取行动

2015年以来，内安局已向13名20岁以下的自我激进化青少年采取行动，他们当中有六人接到限制令，七人被拘留。因自我激进化被内安局拘留的首名公务员是在政府学校执教的前教师凯鲁（Mohamed Khairul Riduan），他在2022年11月因计划前往加沙加入哈马斯而被拘留，目前仍被关押。

内安局提醒人们保持警惕，留意身边的人是否有被激进化的迹象。这些迹象包括经常浏览激进网站、发表极端观点和针对其他种族宗教或社群的敌意言论、表达参加暴力行为的意图等。

当局吁请人们，在发现有人自我激进化时，尽快为他们求助，以便通过当局的及早干预避免悲剧发生。内安局反恐中心的热线号码是1800-2626-473。