去年结婚新人减3.7% 离婚夫妇略增0.2%

去年本地喜结良缘的伴侣减少3.7%，但根据五年移动平均数显示，整体婚姻状况趋向稳定，选择在结婚未满十年就解除婚约的夫妇占比下降。

社会及家庭发展部星期一（7月15日）发布的首份《家庭趋势报告》数据指出，比起2022年注册结婚的2万9389对新人，去年为2万8310对，减少3.7%。2022年是我国自1961年统计和发布婚姻数据以来，最多新人注册结婚的一年；当年本地大幅放宽冠病防疫措施，更多情侣得以共结连理。

报告指出，民事婚姻（civil marriage）数量下降的主要原因是25岁至34岁的男性，以及20岁至29岁的女性结婚人数大幅减少。与前一年相比，去年注册结婚的男性，25岁至29岁的减7.8%；30岁至34岁的减4%。女性方面，20岁至24岁的减少9%；25岁至29岁的减6%。

依回教法注册结婚的男女也减少，主要是因为较少20岁至29岁的回教男女注册结婚。

新加坡政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士（Mathew Mathews）接受《联合早报》访问时说，冠病疫情对婚姻趋势确实有影响，但到去年应已大致恢复正常。

他也观察到，去年的结婚率高过2018年和2019年疫前的数据，似乎说明本地结婚率或许比常年趋势高。“去年举办的婚礼，或许还包括一些因疫情而推迟的婚礼，又或者总体结婚人数有所增加。

本地人越来越迟婚 但整体结婚率上升

本地人也越来越迟婚，去年首次结婚男女的年龄中位数分别为31岁和29.5岁，10年前分别是30.2岁和28.1岁。

尽管如此，新加坡统计局星期一发布的文告指出，本地男女去年整体结婚率都上升。每1000名15岁至49岁的未婚男性当中，有44.3人结婚，比2013年的40.5人多。

未婚女性的情况也相似；每1000名15岁至49岁的未婚女性当中，有43.1人结婚，比10年前的36.9人多。

针对迟婚的现象，马修指出，虽然我国处于鼓励终生教育以及更长职涯的时代，青壮年依然会因担心无法跟上同辈的进展，选择把教育和职业目标放在首位。

他说：“员工和雇主都应该挑战这种观念，意识到那些须同时兼顾工作和家庭人士仍可以非常有效率，为企业带来独特的贡献。”

整体离婚率下降

另一方面，统计局的数据显示，去年有7118对夫妇离婚或宣告婚姻无效，比起2022年的7107对离婚夫妻多0.2%。整体而言，2014年至2022年间的离婚数量稳定。

本地男女去年的整体离婚率有所降低。每1000名20岁及以上的已婚男性中，有6人解除婚约，比2013年的7.3人少。每1000名20岁及以上的已婚女性中，有5.5人结束婚姻，比10年前的6.9人少。

《家庭趋势报告》也发现，结婚未满10年就解除婚约的累计比率（cumulative proportion）渐趋下降，例如在2005年注册结婚的夫妇，10年内解除婚约的累计比率为17％；2012年注册结婚的夫妇，10年内解除婚约的累计比率为15.3％。