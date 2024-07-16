因以哈冲突自我激进化 14岁男生与女前公务员接内安局限制令

一名14岁中三男学生和一名33岁女子因为自我激进化，分别在今年6月和7月接到内部安全局发出的限制令。

内安局星期一（7月15日）发文告说，这两名新加坡人自我激进化的导火索都是以哈冲突。14岁男生是迄今接到限制令的人当中，年纪最小的；33岁前公务员安娜蒂亚（An’nadya binte An’nahari）则是第二个因自我激进化被内安局采取行动的公务员。

内部安全局答复《联合早报》询问时说，调查未发现两人拥有武器、相关的旗帜或海报，他们也没有参加支持巴勒斯坦的请愿或游行。

14岁男生是本地主流学校学生，目前仍在原来的学校就读。他渴望为“回教黑旗军”（Black Flag Army）而战，并考虑在新加坡发动袭击。因年少，当局没公开可以辨认他身份的资料。

33岁的安娜蒂亚曾在一家法定机构担任经理，她坚定地支持回教激进分子和恐怖组织网络“抵抗轴心”（Axis of resistance，简称AOR，包括哈马斯、卡桑旅、真主党和胡塞武装），主张对以色列人和犹太人使用暴力。

内安局未公布安娜蒂亚曾经任职的机构，只透露她在工作时不会接触敏感信息，也没有发现她使用任何政府资源进行激进行为。

内安局文告指出，男生在去年10月7日以哈冲突爆发后，在网上接触到有关亲哈马斯的内容和新闻。他在短短几个月内自我激进化，还尝试影响他的同学，但没有成功。

为了准备加入回教黑旗军，男生开始严格奉行隔离主义，例如他认为伊斯兰法禁止庆祝生日，也不允许与女同学交谈。他还准备做兼职工，以存钱到阿富汗。

男生是单独行动的，家人并不知晓他的思想变得激进。他们虽然有注意到男生日渐严重的隔离主义思想，但不认为必须介入和干预。

尚穆根：短短几个月就自我激进化 最年轻内安法触犯者让人担忧

内政部长兼律政部长尚穆根星期一中午接受媒体访问时指出，男生从搜寻以哈冲突信息，到想要在本地发动攻击和影响同学的激进化过程只是短短几个月时间，他也是最年轻的内安法触犯者，让人担忧。

尚穆根也强调：“内安局将对任何支持、鼓吹或准备实施暴力的人采取行动，无论他们如何为暴力行为辩解，也无论暴力行为发生在何处。”

33岁前公务员网上活动引起当局关注

至于安娜蒂亚，安全机构是在2021年5月开始注意她的言行。她当时在网上发表的内容有可能煽动社会不和谐。她当时没有表现出激进化倾向，并在当局的建议下删除了网络帖子。

2024年4月，安娜蒂亚再次因在网上的活动而引起关注，其中包括威胁袭击和杀害以色列人。她也积极参与几个支持AOR的社媒小组，表明自己是新加坡人，并公开支持AOR和其暴力行动。

她经常表达对以色列和犹太人的敌意，向他们发出暴力威胁，以及呼吁对新加坡采取暴力行动。

今年3月，安娜蒂亚受邀成为一个外籍人士设立的新社媒频道的管理员。

尚穆根指出，安娜蒂亚知道她在网上的活动违法，对公务员来说也是不可接受的，所以她向同事隐瞒极端主义观点和活动。

他也说：“支持‘抵抗轴心’的暴力行为和转发有关宣传资料，是让人担忧的行为，也存在安全风险，因此当局援引内安法向两人发出限制令。”

在受限制令约束期间，两人必须遵守若干条件和限制，比如不能未经内安局局长批准搬家、更换工作或离开新加坡。