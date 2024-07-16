政府津贴加收费顶限降低 去年托儿托婴服务中位数费用续减

获政府资助的学前教育中心调低收费顶限，托儿和托婴服务的中位数费用去年进一步降低，加上政府津贴，一般家庭的学前费用支出减少。以主要业者学前中心托儿费计算，去年占中等收入家庭月入的3.1%，低于2019年的4.6%。

根据社会及家庭发展部星期一（7月15日）发布的首份《家庭趋势报告》，去年的托儿服务中位数费用相比之前四年有所减少，政府近年来给予父母的津贴，以及对学前中心设定的收费上限（fee caps），令托儿中位数费用维持在稳定水平。

为确保学前教育中心费用维持在家长可负担的范围，政府除了对主要业者及伙伴业者经营的学前中心设定收费上限，也在2020年为各收入层给予额外津贴，并将可获取津贴的家庭收入顶限从7500元调高至1万2000元。

主要业者及伙伴业者学前中心的全天托儿服务收费上限，去年因此进一步降低，新加坡公民的托儿中位数费用，从2019年的800元降至去年的720元。

至于托婴服务，新加坡公民的中位数费用也从2019年的1275元，降至去年的1235元；主要业者学前中心的全天托婴服务费，去年占中等收入家庭月入的5.9%，低于2019年的7.5%。

过去10年，全天托婴名额增加近两倍，从2013年的5257个，增至去年的1万4580个。全天托儿名额则增加超过一倍，从2013年的9万6340个增至去年的19万4972个。三岁至四岁幼童的学前中心入学率（cohort enrolment），也从2013年的75%增至去年的90%。

学前服务名额虽逐年增加，但我国的生育率在去年跌至历来最低的0.97。这也是新加坡生育率过去10年来，首次跌至1.0之下。2013年的生育率为1.19。

本地女性越来越迟生育，生育第一胎的年龄中位数从2013年的30.3增至2023年的31.6。男性首次当父亲的年龄中位数也从2013年的32.7，提高至去年的33.3。

值得注意的是，父亲似乎开始在家庭里扮演更加积极的角色。2021年申请陪产假的在职父亲占53%，2016年为47%。在2016年至2021年间，母亲申请有薪产假和育儿假期的比率，维持在稳定水平，分别为七成多和五成多。