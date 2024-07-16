首份家庭趋势报告 多数人认为自身家庭坚韧且具抗逆境能力

多数新加坡人认为自己的家庭坚韧和具抗逆能力，也能与家人和亲戚保持密切关系。

相对于已婚者，以及离婚、分居或丧偶人士，认为自己与家人和亲戚关系密切的单身者，比率相对较少。

社会及家庭发展部去年对2000名15岁及以上国人展开一项调查，对本地家庭关系和韧性进行评估，并在星期一（7月15日）发布的首份家庭趋势报告中做出上述观察。

调查显示，多数受访者相信自己与家人有能力适应和应对逆境，共渡难关。抽样数据反映年龄、性别和种族，以及组屋或非组屋住户等特征，具公民人口代表性。

对于家庭韧性指数，调查采用一套名为“华许家庭韧性问卷”（Walsh Family Resilience Questionnaire）的评估工具。问卷共有32个问题，主要指标为家庭对克服逆境的信念有多高、是否具备灵活应对挑战的能力和资源，以及沟通与解决问题的能力。

调查发现，在满分为五分的情况下，逾八成受访者的家庭韧性指数达三分及以上。每四人就有一人认为，自己家庭的韧性达四分或更高。

家庭关系方面，多数受访者同意，家庭是提供第一线援助的地方。

65岁及以上受访年长者中，82.5%反映，若有看护或处理日常事务的需要，会寻求家人支援。15岁至64岁较年轻受访者中，93.1%同意照顾父母是他们的责任。

若家人在日常生活上有困难，81.4%受访者愿意定期给予援助。至于财务或情感上的支持，分别有87.6%和93.4%的人表示，家人若有需要，他们不吝于提供。

多数受访者认为，自己与家人和直系亲属以外的亲戚，维持密切联系，比率分别为86%和67.5%。

单身者中，77.6%认为与家人关系密切，比率低于已婚者（91.1%），及离婚、分居或丧偶者（86.6%）。至于直系亲属以外的亲戚，53.9%单身者称与他们维持密切联系； 比率也明显比已婚者（75.9%），以及离婚、分居或丧偶者（67.3%）低。

学者：单身者支援网络 可包括非血缘密友或邻居

对于受访单身者与家人亲属的联系似乎相对疏离，新加坡管理大学社会学教授郑宝莲接受《联合早报》访问时说，随着人口结构转变，不同于传统家庭的新支持网络模式会逐渐出现，而这未必是坏事。对单身者来说，这个支援网络可包括与他们没有血缘关系的密友或邻居。

除了家庭关系和韧性的调查，家庭趋势报告也呈现婚姻、学前教育及人口老龄化等数据。

就本地家庭的状况而言，郑宝莲认为，报告呈现良好成绩单。政府多年来投入资源，采取全社会行动的方式，支持人们组建家庭，她认为，此现象不令人意外，但接下来，人们须对人口老龄化及结婚趋势的转变做好准备。

她指出，年轻人迟婚及部分人最终选择不婚，意味着单身者比率会持续增多。

“家庭向来被视为是人们的强力后盾，多数人把家人定义为须和自己有血缘关系。接下来，我们应探讨，处在传统家庭模式以外的人，谁给予他们支援？”

对于传统家庭模式，郑宝莲强调，政府毫无疑问须继续给予支持。与此同时，对于缺乏传统支持网络的单身者等群体，也须思考如何帮助他们建立起自己的支援系统。

她认为，这包括帮助人们寻找工作与生活平衡，让他们有时间更好地与朋友维持联系，以及持续推动促进睦邻与社区支持网络等措施。