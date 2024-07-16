尚穆根：仔细审查个别案件 限制令若有效没必要拘留

政府在内安法下会发出限制令或是拘捕令，取决于对个别案件的彻底调查和评估。内政部长兼律政部长尚穆根说，当局必须仔细审查每一起案件，谨慎地行使拘留权，如果限制令足以让他们不再继续走向极端主义，就没必要拘留。

尚穆根星期一（7月15日）中午在内政部大厦接受媒体访问时也说，当局会尽量让这些人继续原来的生活，并希望家人和朋友能够帮助他们，但过去也有案例显示限制令无法起到作用，接到限制令者还变得更危险，当局只能采取进一步的行动。

内安局答复《联合早报》询问时也说，未具名的中三男生被发现自我激进化时，要加入“回教黑旗军”（Black Flag Army）和袭击非回教徒的计划还在构想阶段，没有具体落实时间表。

“内安局及时干预，阻止他进一步激进化，也防止他因为构成迫在眉睫的安全威胁，而须采取预防性的拘留措施。不过，考虑到他的激进化程度，当局有必要对他发出限制令，进行严格监管，采取干预措施对抗他的激进化思想。”

当局没有发现这名男生有同任何激进分子或恐怖组织接触的迹象。

至于前公务员安娜蒂亚，内安局没有发现她参与武装暴力的计划，但是她对回教激进分子和恐怖组织网络“抵抗轴心”（AOR）的坚定支持、发文煽动对以色列人和犹太人采取暴力，以及对这些暴力行为的宣传，使她成为当局的安全关切点。

内安局也说，安娜蒂亚与外国亲AOR分子的密切接触，使她容易被人利用或招募从事恐怖活动。她无视2021年为参与网络活动所接到的警告，进一步激进化，因此当局决定向她发出限制令，密切监控她的活动，以及安排她接受改造。