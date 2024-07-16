多年来设定周末为家庭日 六旬工程师用沟通和谅解打造坚韧家庭

对部分人来说，周末或许是与友人出外狂欢的日子，但对陈德利一家五口，周末就是家庭日，他们一同出游、做义工，通过这些不同活动，维系家人之间的紧密关系，让家庭成为温暖的避风港。

自三名女儿年幼时，陈德利（工程师，61岁）就不断向她们灌输家庭关系很重要的概念，并相信坚韧的家庭造就坚韧的社会，进而造就坚韧的国家。

自今年初，他与家人成为凝聚家庭理事会（Families for Life）的义工，帮助举办各种不同促进家庭关系的活动。

陈德利解释，随着孩子的成长，他意识到他们各自的责任以及须应付的事物，无法每个周末都照计划进行家庭日活动。义工活动因此成为他们之间的另一种家庭互动和沟通方式，给予他们一个能向彼此相互学习的平台。

他说，家人之间关系一直都很好，义工活动更为他们的关系增值，让他们变得更加亲密，也有更多共同的话题。“例如在活动结束后，我们一家人聚在一起，分享和讨论彼此当天的经验。”

陈德利坦言，很幸运能有这么坚韧的家庭关系，所以也希望通过向社区介绍凝聚家庭理事会举办的活动，帮助其他家庭建立良好的关系。

身为义工，陈德利发现，在这些活动上帮助他人，也让自己受益不浅。“活动结束时，我会回去反思，也与家人分享我学习到的东西，帮助彼此进步。”

“沟通”和“谅解”是陈德利一家人保持融洽、和谐的两大秘诀。他强调：“我们必须懂得如何换位思考，明白对方的出发点，然后沟通。最重要的是，当对方在说话时，我们就算不同意，也不要先打断对方。我们也会在讨论过程中，说出自己的观点，再与大家进行商讨。”