本地独居年长者过去10年增加逾一倍

年龄65岁及以上的独居年长居民人数，去年达7万8135人，比2013年的3万5160人增加超过一倍。

社会及家庭发展部在星期一（7月15日）发布的首份家庭趋势报告中，透露上述数据。

整体而言，本地65岁及以上年长居民过去10年大幅度增加，从2013年的41万3117人，增至去年的70万8656人。这些年长居民中，超过八成与配偶同住，或与配偶以及子女同住。

独居年长者占65岁及以上年长人士约11％。除了这些独居长者，与配偶但无子女同住的年长者，从2013年的9万2212人，增至去年19万6986人，增幅同样超过一倍，占65岁及以上年长者约27.8％

家庭趋势报告中有关年长居民居住安排的数据，来自人力部的《全面劳动力报告》。

新加坡管理大学社会学教授郑宝莲受访时说，除了独居年长者，有配偶但无子女同住的年长者的人数增幅也很显著，同样应关注他们是否有足够的支持网络。

她指出，只与配偶同住年长者当中，不少相信是“空巢族”，显示一对夫妇即便有子女，孩子成家后，未必会与父母同住，有的子女也可能在国外。

单身者、无子女或不与孩子同住的人，往往视为缺乏家庭支持，但郑宝莲指出，事实未必一定如此。她认为，应该更深入思考，能够在生活给予上述群体支持的人，除了有血缘关系的家人以外，是否也可包括其他与他们关系紧密的人，如朋友或邻居。

建立社区联系网络 确保年长者不与社会脱节

郑宝莲指出，当局可继续从居住环境的设计，包括设立共享空间，促进社区人与人之间的联系和友谊，以及通过鼓励人们建立社区联系网络，确保年长者不与社会脱节以及维持健康生活方式。

“新加坡发展快速，人口结构转变，促使我们即将步入超老龄社会，但由于我国面积小，我相信我们有能力把活力注入各个邻里社区，让它们形成现代版本的‘甘榜’。”

卫生部去年11月正式推出乐龄SG计划（Age Well SG），接下来五年将拨款8亿元拓展活跃乐龄中心的活动。其中一个工作重点是协助年长者保持活跃，以及与社会维持联系，避免他们与社会脱节而产生孤独感。

不少活跃乐龄中心如今已经提升服务，包括进一步动员友伴义工和关爱乐龄大使联系年长者，尤其是独居年长者。