组屋翻新牵起甘榜情 四户人家守望相助亲密无间

一次组屋家居改进计划，让街坊邻里的关系从普通的问候，发展到如今的亲密无间。

对于林树发（57岁，汽车中介）来说，他所在的社区就是一个典型的例子。他在2001年搬入目前居住的组屋，原本碰到邻居只是简单地打个招呼，直到2002年的组屋家居改进计划（Home Improvement Programme，简称HIP）让这种情况发生了改变。

林树发说：“施工期间，由于每天都在走廊上见面，我和另外三户邻居开始频繁地聊天，邻居还会帮我买饭和泡咖啡，四户人家从此建立了深厚的友谊，渐渐促成了微妙的缘分，也变得无所不谈。”

邻居之间开始在节日期间共同庆祝，圣诞节、元旦、国庆日、中秋节、农历新年一个都不少。他们会举办聚会，在走廊摆上大圆桌互相分享美食，农历新年时也会一起装饰走廊。他和一些邻居甚至成为了旅伴，今年3月还一起到韩国旅行。

摆上一张圆桌，大家带上各自准备的家常菜，齐聚一堂共度圣诞夜。（受访者提供）

邻居间互助融洽 组屋也有甘榜精神

这种融洽的关系还体现在他们对彼此的关心和帮助上，林树发特别感激邻居赵崇沛（57岁，销售经理）。有一次，赵崇沛在邻里咖啡店遇到了林树发的母亲。由于她有失智症的症状，说自己约了朋友，但地点在很远的地方，于是赵崇沛便耐心地劝说她，并提议送她回家，确保她的安全。

同样地，赵崇沛也从邻居那里得到不少帮助。他说：“之前我感染冠病不能出门，老婆膝盖动手术不方便，邻居就帮忙我们买午餐回来。我从小住在政府组屋，没有住过甘榜，听长辈说甘榜邻居是户户都很亲切，没想到我现在住的组屋也有甘榜精神，油盐酱醋都可以互相借。”

邻里关系融洽不仅是社区和谐的标志，更是让居民产生幸福感。林树发说：“人与人之间的关系是建立在尊重、包容、互助互惠，以及用心的基础上，而关系的本质是相互和相对的，邻里的关系更是如此，我们可以主动向他人表达善意，同时要有同理心，从对方的角度考虑事情。”