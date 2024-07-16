印族教师开课 教导非华族居民学基本华语

榜鹅21民众俱乐部有一个与众不同的华文班，授课教师是一名印族，坐在下面听课的学生都是非华族，他们学的是本地生活中常用的基本华语。

50多岁的人民协会基层领袖莉莎五岁时受父母启发，开始学习华文。她两年前开始在榜鹅21民众俱乐部授课，义务教导非华族异族学习华文。她在课堂上让学生通过角色扮演，模拟日常生活环境，使学习华文变得生动有趣。

在一个小时的课堂中，莉莎用双语幻灯片，教学生们如何用华语打招呼、自我介绍、从一数到10等基本用语，每个词汇都标上汉语拼音。她用Kahoot平台设计问题，让学生温习每堂课学到的词语，并且鼓励学生们用华语交流沟通。

莉莎的开课灵感始于2022年居家办公期间。她说，居家办公时，人们更常与邻居见面，了解不同的语言可以使沟通变得更容易。例如一些华族年长者不会说英语，如果非华族邻居能说一些华语，就有利于交流，也促进邻里关系。

本就在民众俱乐部居民委员会负责审计事务的莉莎于是决定开班教导华文，她先后已经开了三堂课，共约有50名马来族和印族学生，10岁到60多岁都有。

一些学生在上课后继续自学华文，这让莉莎倍感欣慰。“他们学习华文的热忱成为我教书的动力。我相信，我学习华文的经历也同样激励了他们。”

莉莎从小学到中学期间都修读华文，她的华文名字就是小学华文教师所起的。她忆述：“上华文课时，老师只允许我们说华文，还经常纠正我的发音，这种鞭策让我坚持说华语，练习发音。”

父亲会广东话 家人热爱语言是她学习华文动力

家里人拥抱华文是她学习华文的动力。“我的父母热爱语言，小时候，我们一家人会一起观看本地华语电视剧。”

在这方面，旧日的甘榜可说是给了这家人一个学习华语的大环境。父亲从湿巴刹与摊贩交流的过程中学会了广东话，母亲每逢农历新年还会准备华人素食餐来庆祝。

莉莎是名会计教师。她说，掌握华文让她的工作更顺利，例如她可以用流利的华语同来自中国大陆和香港的同行交流，拉近距离。“我和他们用华语通话，电邮联系时则用英语。他们直到飞到新加坡之前，都不知道我是印度族。”

莉莎的故事是我国多元种族和谐相处的例子之一，这份和谐是我国社会所珍惜，须共同维系的。

为庆祝种族和谐64周年，人民协会将在全岛广办活动，公众可到人协网站了解活动详情。