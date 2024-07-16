医学期刊揭我国首起一氧化碳集体中毒事件

本地医学期刊文章揭露，2016年我国曾发生餐厅厨房一氧化碳集体中毒事件，导致30人送医，事故跟通风系统故障有关。

这也是本地第一起跟工作场所有关的一氧化碳集体中毒事件。

日前，《新加坡医学杂志》（Singapore Medical Journal）刊载了一篇关于这起2016年事故的文章，作者为新加坡中央医院紧急医学部门高级顾问医生蔡思荣、陈文杰，以及波南巴兰。陈文杰也是该医院紧急医学部门的主任。

根据叙述，事发当时餐厅内厨房的通风系统发生故障，导致一些员工一氧化碳中毒。

新加坡中央医院靠近事发地点，也是唯一一间设有烧伤部门的医院。当时共30名年龄介于22岁至63岁的员工到医院的急诊室求医，包括10名厨师、七名厨房职员、一名收银员，其他则是服务员。没有顾客送院。

首批送院者有20人，绝大部分出现头痛、头晕、胸口不舒服、眼睛喉咙不适以及咳嗽等症状。第二批到医院的另外10人，大部分没有症状，是餐厅管理层建议他们求医。

第一批送院者当中就有一名厨师出现换气过度（hyperventiliate），经检测后确认是一氧化碳中毒。由于陆续有人员从同一家餐厅送院，医生认为有可能送院者都是类似情况。

医院随即启动程序，为可能出现大量伤患事件作准备，并召回了两名已下班的毒理学家。所有从餐厅送来的病患也都立即进行输氧。

第一批送院者中，两人被送入烧伤重症监护病房接受密切监测，17人则在紧急部门接受观察。所有人最终平安出院，没有大碍。

文章也透露，一些员工在事发当时意识到厨房排气系统发生故障，但觉得没什么症状，不以为意继续工作，随后陆续感到不适。

完整报道，请翻阅2024年7月16日的《新明日报》。