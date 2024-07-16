戴八元网购隐形眼镜 女网红：痛如针刺想挖掉眼珠

花不到八元网购来路不明的隐形眼镜，女网红戴了几小时后眼睛仿佛被针刺，痛得“想挖出眼珠”。

在TikTok平台拥有超过10万粉丝的网红阿祖拉（Azula，24岁）日前（5月18日）发布一支短视频揭露她网购隐形眼镜的遭遇，该视频已有超过1470万人观看。

阿祖拉从10年前就开始佩戴隐形眼镜，也经常从电商平台购买，但没想到这一次却“摔了跟头”。她说道，从电商平台上看到一副少于八元的灰色隐形眼镜，毫不犹豫买下。

不料佩戴几小时后，她开始感觉双眼有刺痛感，立即取下后发现双眼红肿且伴随灼热感，感觉眼球着火。

阿祖拉之后出现视线模糊、眼球肿胀和极度不适。“感觉像针扎入眼睛，恨不得想要拿掉眼珠子。”

在视频中可见她眼睛布满血丝、还流泪不止且眼白肿胀。她隔天求医时被告知这是隐形眼镜引发的感染，医生开了抗生素和特殊眼药水来缓解她的症状。

28岁的准新娘郭小姐（高级客户经理）也跟《海峡时报》分享，她不想在婚礼佩戴眼镜，于是网购一副绿色隐形眼镜。不料在婚礼日前试戴大约两小时后，双眼泪流不止，视线模糊。“我去看医生，被医生骂得狗血淋头，我发誓再也不戴隐形眼镜了。”

据《海峡时报》报道，在网上可找到来自不同国家的卖家，售卖比眼镜店更低价且更多选择的隐形眼镜，有的宣称可佩戴长达三个月甚至更久，只卖3元6角钱。

相对而言，一盒装有15对含度数的日抛隐形眼镜，眼镜店以约37元售卖。无度数日抛隐形眼镜则从15元起。

完整报道，请翻阅2024年7月16日的《新明日报》。