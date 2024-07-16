装八个针孔摄像头偷拍女租客 男屋主判监10个月

八个针孔摄像头，分别对准浴室、客厅和睡房拍摄长达三个月，女房客发现冷气管道有异，细看之下揭发六旬房东的偷拍行径。房东过后被控，罪成入狱10个月。

被告潘立（68岁，译音）共面对两项偷拍和一项持有偷拍照片的控状，他星期二（7月16日）承认其中两项，另一项交由法官下判时纳入考量。

受害人是一名29岁的马来西亚籍女子。为保护受害人，法庭谕令媒体不可报道任何会泄露受害人身份的资料。

根据案情，被告与妻子住在主人房，受害人在2019年1月以600元月租向被告租下另一间房间。受害人一般在晚上9时放工回家，周末则会返回马国。2020年4月起，受害人因为冠病疫情，有更多时间会留在单位里。

被告在受害人搬入单位后，每月会趁受害人不在时进入房间打扫，偶尔还会煮饭给受害人吃。受害人起初对这些举动感到不适，但想到屋主可能是整日待在家无所事事，才逐渐接受被告的行为。

针孔摄像头安装在屋内各处 被告实时观看

2021年1月前，被告在网上购买八个针孔摄像头并安装在屋内各处，包括浴室的热水器内、受害人房内的冷气管道和插座、客厅和厨房的时钟和电灯等处，以及主人房的音响内。被告会通过手机应用查看摄像头捕捉到的画面，有时也会实时观看。

被告网购八个针孔摄像头，并将其安装在屋内各处。（取自法庭文件）

被告在2021年1月至4月21日期间，储存至少49张受害人的照片，其中43张是受害人在房里的更衣照，另外三张则是洗澡的照片。

受害人曾起疑心 但因信任被告打消念头

受害人曾起疑心，但基于对被告的信任而打消念头。有一回，受害人看见被告坐在沙发上观看一名女子在房内的视频，该女子的穿着与她当时相似，被告发现受害人后也很快关掉视频；被告也曾嘱咐受害人，不要关闭房内插座的电源。

直到4月21日，受害人偶然发现冷气管道上有一个小洞口，她原本以为是昆虫钻的洞，后来拿闪光灯照射才发现洞口闪着红光，感到惊恐的她立刻通知男友和亲戚。

男友和亲戚在赶到现场后报警，警员抵达单位后先向几人问话。被告此时返回单位，被警员问话时承认屋子里还有另外七处藏有摄像头。被告当天被捕。

控方指出，被告为满足自身欲望有预谋犯案，针孔摄像头清晰录下受害人洗澡的画面，且摄像头难以被发现，因此建议法官判他坐牢10个月至12个月。