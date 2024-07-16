报告：过去10年 公民与非居民结婚占约四分一

过去十年本地公民婚姻中，有约四分之一是与非居民的外籍人士结婚。2023年的公民与非居民跨国婚姻中，超过七成是本地男子娶外籍新娘；本地女子嫁给外籍新郎则占28.5%。

社会及家庭发展部星期一（7月15日）发布首份《家庭趋势报告》，报告引述的统计局数据显示，去年所有婚姻注册中，有26.2%是公民与非居民结婚。非居民指的是非新加坡公民和非永久居民。

从2013年至2023年，我国公民婚姻中，配偶为外籍人士的占比大致稳定，每年有近一成的公民与永久居民结婚；公民与非居民结婚的婚姻，则占整体的两成至近三成之间。

与2013年相比，2023年的非居民外籍妻子，嫁来新加坡时年龄较高，教育程度亦有所上升，有接近四成是大学毕业生。

2013年有超过两成的非居民外籍妻子，年龄低于25岁，但这个比率在去年降至7.9%。同一时期，有大学文凭的外籍妻子比率，从30.9%增至38%。

至于人数相对少的非居民外籍丈夫，过半的年龄介于25岁至34岁和持有大学文凭。

婚介公司负责人：娶越南妻本地男子年轻化

拥有33年经验的真爱婚姻介绍所创办人林马可接受《联合早报》访问时透露，他每年协助约50名新加坡男子与越南女性相亲结婚。据他观察，娶外籍妻子的本地男子，近年有年轻化趋势。

他有顾客是国大、南大毕业生，但忙于工作过了适婚年龄，或是已离婚想找第二春的专业人士。这些有经济能力的男士，想要通过相亲组建家庭。

林马可说，本地女性会较抗拒夫妻年龄相差超过10岁，那些年龄超过35岁的男性，除非本身条件很好，否则要找本地年轻配偶较难。因此，一些人会通过婚介协助，节省求偶时间。

他透露，过去十年嫁来新加坡的越南新娘年龄，也呈上升趋势，男大女小年龄相差不再非常悬殊，“以往18岁就来新嫁人，现在是20多岁。越南新娘教育程度也普遍提高，现在很多人都是高中以上学历。”

林马可强调，相亲结婚的夫妻，仍是要有感情为基础，婚姻才能持久。

现年51岁的文员魏国荣，2003年通过婚介公司牵线，娶了来自越南的妻子，夫妻两人育有两名年龄分别为18岁和15岁的孩子。他指妻子今年39岁，已是本地永久居民，也有全职工作担任美甲师，家庭生活和谐。

询及跨国婚姻面对的挑战，他指一开始是语言隔阂，妻子当年中英语都不是很流利，但如今已不是问题。

“婚姻生活要懂得取舍，要学会尊重太太的喜好。例如有些东西我认为不需要买，但妻子喜欢，最终还是会购买。”