桑拿房虽拆除走廊杂物依旧 民防将对违例行为采取行动

实龙岗中路组屋走廊的桑拿房虽然已拆除，但走廊上堆放的杂物还是抵触了防火安全条例，民防将针对违例行为采取执法行动。

《联合早报》上个星期三（7月10日）报道，实龙岗中路第427座组屋的一户人家，在走廊靠墙处摆了一个没有衔接电源、被当成储藏室使用的桑拿房，周边还种了一盆盆植物。

消息传开后，有关屋主当天就联系了马林百列市镇理事会，要求后者协助清理桑拿房，并预约了市镇会，接下来会进一步清除走廊上的杂物。

新加坡民防部队星期二（16日）答复《联合早报》询问时指出，当局于上个星期三接到公众反馈后，上个星期四（11日）派人上门查看情况。

民防部队说，桑拿房当时已被拆除，但到场的民防人员发现走廊上有其他抵触防火条例的行为，其中包括在走廊堆积杂物，这些杂物已对楼梯逃生通道造成阻碍。“民防部队将对责任方采取执法行动。”

市镇会：与屋主紧密合作清除杂物 情况显著改善

负责该区事务的马林百列市镇理事会发言人星期二答复询问时说，当局过去几天一直和女屋主紧密合作，清除走廊堆积的物品，情况已有显著改进。“我们致力于继续清理公共区域，确保公共区域无障碍物阻挡。”

根据防火条例，抵触上述行为者，将会接到火患危险通知书，被告知他们得进行纠正。如果严重违例，当局还可开出罚单，涉案者可能面对高达5000元的销案罚款。屡劝不听者则有可能被控上法庭，并处以1万元罚款或被判坐牢最长六个月，或者两者兼施。

民防部队提醒公众，若公共区域堆满杂物，可能会在火患时妨碍居民逃生，以及影响到消防员的灭火工作。

“我们强烈鼓励居民尽一己之力，别在走廊上堆积物品，确保公共区域不受阻碍，维持居住环境的安全。”

