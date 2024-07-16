昆虫食品标签指导原则料明年出炉

昆虫是新型食品，可能引发过敏反应，业者除了标示出食品含有昆虫成分，也应考虑注明昆虫种类和使用占比等，帮消费者做出知情选择，相关标签指导原则预计明年出炉。

新加坡食品局上星期一（7月8日）起允许本地业者进口、生产和出售蟋蟀、蚕蛹和蚱蜢等16种昆虫食品。

为帮助公众在食用昆虫前做出知情选择，新加坡企业发展局去年9月针对昆虫等新型食品标签展开工作小组讨论，淡马锡理工学院应用科学院行业合作处副院长巴斯卡兰（Kalpana Bhaskaran）博士是小组成员之一。

淡马锡理工学院应用科学院行业合作处副院长巴斯卡兰（左）和烹饪导师林福成认为昆虫食品存在很多可能性，有助加强粮食保障。（邬福梁摄）

巴斯卡兰星期二（16日）在淡马锡理工应用科学展上接受《联合早报》访问时说，除了列出食品含有昆虫和相关营养成分，业者也应考虑包括标示具体的昆虫种类，以及昆虫在食品中的占比。

她说：“指导原则的细节还在敲定中，但目的是规范新型食品的标签方式，并且帮消费者了解自己在吃什么，避免不慎引发过敏反应等问题。”

巴斯卡兰也是淡马锡理工应用科学院升糖指数研究单位主任。她说，昆虫有丰富的蛋白质、纤维等营养成分，相信有助推动我国达到自产自足的目标，但人们现阶段不习惯食用昆虫，有了时间适应后，市场才可能变热。

我国在2019年定下“30·30愿景”，要争取在2030年前将本地农业生产力提高到可满足国人30%的营养需求。

蟋蟀磨成粉 制成面包

蟋蟀磨成粉（白盘）后可做成面包。（邬福梁摄）

淡马锡理工应用科学院烹饪导师林福成介绍一款用蟋蟀粉制成的面包，若不把蟋蟀放在面包上点缀，单凭面包的卖相和味道，跟全面粉做的面包相似。

这款面包由林福成和学生共同研发，经过10多次尝试才找到面粉和蟋蟀粉的恰当比例，蟋蟀粉不会下得太多使腥味过重，或面粉太少使面包发酵胀起的效果不理想。

林福成认为，鼓励人们食用昆虫的关键是将食品中的昆虫隐形化。“人们多把昆虫视为害虫，因此抗拒食用，看不见昆虫的‘真面目’则比较容易接受。其实，食用昆虫是在控制的环境下饲养的，食品局也有制定严格的食品安全标准。”

推广昆虫食品的另一挑战是生产成本比较贵。目前，100克蟋蟀粉的价格为5元，1公斤面粉大约2元。

公众对食用昆虫缺乏兴趣，业者便不会有动力扩大生产，或使昆虫食品的价格比一般蛋白质产品贵。要鼓励公众食用昆虫，巴斯卡兰认为，关键也在于教育公众食用昆虫不会危害健康，而且对环境有益。

蔡瑞隆：蟋蟀吃起来有点像江鱼仔

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆在科学展上致辞时说，全球局势和经济不断改变，通过创新建造更美好的未来，比以往任何时候都更重要。

他现场试吃用蟋蟀粉制成的面包。他告诉《联合早报》记者：“这是我第一次吃昆虫，蟋蟀吃起来有点像江鱼仔。蟋蟀等替代食品是可持续且健康的，人们可能需要一些时间和勇气去习惯食用这些昆虫，但我认为这并非不可能的任务。”