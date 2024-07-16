副总理王瑞杰与文莱王储会面

副总理王瑞杰星期二（7月16日）与文莱王储比拉赫会面，他对比拉赫今年较迟时到我国出席新加坡—文莱青年领袖计划表示期待。

王瑞杰从星期天（14日）起访问文莱四天，他星期一（15日）代表我国政府出席了文莱苏丹波基亚的78岁诞辰庆祝仪式。

他星期二在脸书贴文说，拜会波基亚时，两人回溯了新文两国多年来的密切合作关系。王瑞杰说，两国特别的关系源自大约40年前，即建国总理李光耀与波基亚父亲奥玛赛夫苏丹时期所建立起来的深厚友谊。

王瑞杰承诺接下来继续深化双边合作。他说，新文关系在波基亚的大力支持下蓬勃发展，新加坡希望波基亚将来再次来访。

王瑞杰和夫人章慧霓星期二也与文莱王储比拉赫及王储妃萨拉会面。

比拉赫和总理兼财政部长黄循财共同领导新加坡—文莱青年领袖计划，这是促进新文两国领袖联系的重要平台。

王瑞杰说：“我们期待在今年较迟时王储和家人前来新加坡，出席下一场新加坡—文莱青年领袖计划的活动。”

他星期二晚上出席波基亚的生日晚宴。他发贴文说，他在过去两天与多位文莱部长和商业领袖进行实质和有趣的交流。

作为亚细安两个小且开放的经济体，新文在日益复杂和分裂的世界面对相似的挑战。王瑞杰说：“我们就如何应对这些相同的挑战，以及如何改善人民的生活交流意见。这种相互学习对于两国建立信任和友谊至关重要。”



他星期二早上也与宗教事务部长巴达鲁丁等人会面，重申新文两国稳固的双边关系，讨论如何保护国家的文化遗产和价值观，并利用技术为经济转型。他与文莱商业领袖会面，他们想把握亚洲及以外地区新机遇、展开协作，令王瑞杰备受鼓舞。