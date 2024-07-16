采纳数码方案提升业务 零售和保安中小业者也可获资助

某家宠物用品业者售卖6000多种商品，店员除了兼顾实体店和网络交易，还须逐件点算库存。如今使用数码管理系统后，业者可轻松在线上操作业务，省时又省力。

为了协助更多中小型业者采纳数码系统，资讯通信媒体发展局星期二（7月16日）宣布，在先进数码解决方案计划（Advanced Digital Solutions）下推出两个新组别，分别针对零售和保安中小型业者提供针对性的数码方案。这可协助业者整合不同的业务，并促进彼此之间的信息分享流程，提升运作效率和业务分析。

先进数码解决方案计划在2020年推出后逐步扩展，为想采纳数码方案的中小型业者提供多达70%的资助。新设的OCRM和ISM组别将试行一年，目标是为100个中小业者提供所需的数码方案。

资媒局和企业发展局推出的全渠道零售管理（Omnichannel Retail Management，简称OCRM）方案，帮助业者统一经营实体店、电商平台和手机应用等销售渠道。比如说，客户可以在线上下订，然后到实体店取货。

业者也可以利用方案管优化后端运作。宠物用品业者Superpets在全岛经营19家分店，也在三个电商平台和手机应用上售卖产品。它原本需要不同员工分别管理各个销售渠道，使用OCRM后一人就能操作。

此外，员工原本每周得亲自点算有6000多种商品的库存，有了OCRM，这项工作主要由系统自动操作，所需的时间和人力大减，点算结果的准确性则大大增加。

Superpets科技部副总经理洪福龙说，最初使用新系统时难免有些不适应，但经过不断优化和更新，员工很快上手。“他们在仓库省下不少时间，可重新分配到服务岗位，提升客户的购物体验。”

综合安全管理方案 保安业者可省四成人力成本

资媒局也和内政部合作推出综合安全管理（Integrated Security Management，简称ISM）方案。现在越来越多的保安业者既负责设施的安保工作，也扮演确保设施运作良好的“管家”角色。使用数码方案就可以借助人工智能等科技，充当保安人员的眼睛和耳朵，时刻监察以确保整个设施一切正常，一旦发现异常也可第一时间通知人员去处理。

保安业者Pedro的执行总监彼得·尚穆根（Peter Shanmugam）预计，采纳方案能为公司节省40%的人力成本。