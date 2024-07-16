新科技提升国庆礼包包装效率 减少人力需求

国庆庆典礼包委员会采用新科技，不仅提高国庆庆典礼包的包装速度、减少人力需求，同时也使工作流程更安全。

除了自动化包装线和自主移动机器人，委员会今年新采用一种可穿戴的外骨骼（exoskeleton）装备，这有助于负责包装的武装部队人员减轻工作时关节和肌肉的负担，让搬运工作更安全。

国庆庆典礼包委员会成员海德（Muhammad Noor Hyder Bin Zaini，20岁）首次负责包装礼包，就有机会穿上外骨骼装备。

他受访时说：“箱子重10公斤，穿上外骨骼装备后感觉物品大约只有原重量的一半。刚开始穿上装备大约花了20分钟，但很快就适应了。穿久了感觉它就像身体的一部分，不会不舒服或难受，而且每次使用一到两个小时后会休息。”

从6月底开始，国庆庆典礼包委员会就开始礼包的包装工作，每次安排约70名武装部队人员负责。包装工作并不是每天进行，因此他们在其他日子仍会继续日常训练，也可以休假。每天大约完成1万个礼包的包装，整个过程大概持续六到七个星期，目标是在8月初完成30万个礼包。

引入自动化包装系统后 人力需求减半

今年的自动化包装线也引入了一项新功能，也就是使用视觉辅助设备。这项技术是在机械臂上安装摄像头，用于检测国庆庆典礼包的物品。目前这技术正处于试验阶段，但已经成功提升包装效率。

在进行人工包装时，一般有八名士兵负责包装和检查工作。引入自动化包装系统后，人力需求减半。

自动化包装线减少了人力需要，人工包装原本需要至少八人，现在只需大约四名士兵负责运行系统。这些士兵都接受了相应的培训。（林明顺摄）

今年的国庆庆典礼包委员会主席林峻豪少校（36岁）强调，未来将引入更多自动化系统以提高产量并减少人工。

他说：“目前，人工包装线和自动包装线的生产力相同。然而，由于我们必须确保自动包装线的稳定运行，因此速度较慢，尚未达到最佳速度。未来的目标是通过改进系统并引入更多技术来提高生产力。我们计划在未来两年的国庆庆典中实现这些改进。”

林峻豪也说，自动化技术预计也会在总部使用。“我们将持续探索新技术，以提升运营效率。我们正在与其他单位的同事讨论，探索是否有可能将自动化生产线用于其他用途。虽然目前还没有具体计划，但我们希望将这些讨论带回总部，以便在日常运营中加以落实。”