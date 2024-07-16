陈笃生医院机器人辅助脊柱技术 让手术更准确省时

由于脊柱神经压迫影响行动能力，让生活活跃的黄明标双腿发麻和脚踝肿痛，直到今年4月在陈笃生医院接受机器人辅助脊柱技术的手术，情况才得到明显改善。

85岁的年长者黄明标受访时说：“我喜欢跟朋友出国旅行，直到去年1月开始感觉脚痛、双腿发麻和脚踝肿胀，去年11月的中国天津之旅双腿更是不舒服，只能待在酒店休息。今年2月，我在孙子陪同下看医生，安排手术，把螺丝放进脊柱骨。”

为黄明标动手术的是陈笃生医院脊柱外科主管兼矫形外科高级顾问医生胡勇良副教授。他说，就诊的老年患者越来越多，2013年至2023年间，选择接受脊柱手术的老年患者总数增加近20%，然而他发现很多病患对脊柱手术存在迷思，认为手术高风险和修复时间长，担忧螺丝错位损伤脊柱神经。

胡医生通过机器人辅助脊柱技术，在手术前针对黄明标的情况利用3D分析和实时导航系统，定制人体的解剖结构，以判断手术时螺丝植入的位置、角度与深浅度。手术期间，机器手臂在胡医生操作下，把螺丝植入黄明标的脊柱骨。

术后两三天便可行走

黄明标透露，由于长期有喝酒和吸烟习惯，加上高龄，原本想取消手术，最后在胡医生和家人的不断安抚下鼓起勇气动了手术，也庆幸做了这个决定。他在手术两三天后便可以行走，不到一星期就出院转介到社区护理，如今已恢复正常生活。

陈笃生医院在2021年开始采用机器人辅助脊柱技术，目前医院的脊柱部门使用该技术进行超过120场手术，也积极让脊柱外科医生进行培训，掌握这门技术。

胡勇良医生指出，传统脊柱手术依赖医生的经验和判断，利用机器人辅助脊柱技术能够引导外科医生找到最佳的螺丝植入位置，手术过程更准确、省时和有效率，过程比传统手术减少20%的时间。

另外，采用该技术进行手术，病患后背的手术切口更小，约1厘米，出血量也比传统手术少20至30%，减少组织创伤，手术后病患住院时间减少一天至两天。

至今本地有三家医院使用这个技术，除了陈笃生医院，还有新加坡国立大学医院和樟宜综合医院。