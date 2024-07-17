坚守岗位53年 制服是她的“宝宝”

站在一群南亚建筑客工当中，头戴安全帽、身披安全背带的陈爱贤大姐特别显眼。

陈爱贤现年76岁，是新加坡君悦酒店（Grand Hyatt Singapore）的洗衣部织物主管，她在这家酒店已经工作53年。

君悦酒店2022年9月暂时关闭，展开为期两年的翻新工程，直到上星期三（7月10日）才恢复营业。不过，负责酒店200多名员工制服的陈爱贤，在翻新工程还处于收尾阶段时，就得进入酒店大楼工作，因此得先接受安全培训，才会有“全副武装”出现在一群南亚建筑客工当中的情景。

陈爱贤1971年加入君悦酒店，是酒店最早的一批雇员之一。她一开始是洗衣部和客房部的书记，负责记录毛巾、床单、制服等织物的发放数量。

工作一丝不苟 细心缝补松脱纽扣

她回忆：“那时候我们得手工记录每一件织物。制服的话，每个人有四位数的编号，我能记得他们的编号，很快将制服送到他们手中。现在编号改为七位数，但有科技帮忙，一扫描员工证件，机器就会把正确的制服找出来。”

虽然有科技的帮忙，但陈爱贤还是一丝不苟地检查每一套制服。露出的线头、松脱的纽扣，她都会细心缝补好；制服上的污渍，也会根据污渍的种类，找来洗涤液体清理干净。

酒店更换新制服的时候，同设计师沟通的也是陈爱贤。她会根据员工的反馈与意见，建议如何调整设计，确保制服不会干扰工作流程。

喜欢酒店的工作 陈爱贤：这里有家的感觉

陈爱贤能够在同一家酒店工作53年，是因为她喜欢酒店的工作。她说：“这里很有家的感觉，以前我下了班还会到宴会部帮忙。制服是我的‘宝宝’，通过它我也有机会同酒店上上下下的员工接触，大家都叫我Auntie Doris。”

虽然已经属于年长员工，但陈爱贤的积极、乐观与自信非常具有感染力。她也说，未来只要身体健康就会继续工作，因为看到同事穿上整齐干净的制服，会给她带来满足感。