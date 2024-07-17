第三届“潮人企业家奖”评选范围扩大至亚洲

相隔六年，新加坡潮州八邑会馆将举办第三届“潮人企业家奖”。上一届潮人企业家奖在2018年举办，参选企业家来自亚细安地区。今年，主办单位将评选范围扩大至亚洲，希望能表彰更多出色的潮人企业家。

潮州八邑会馆会长吴木兴博士在醉花林俱乐部举行的新闻发布会上说：“今年，我们将评选范围进一步扩大到整个亚洲，希望表彰更多卓越的潮人企业家，弘扬他们在创业道路上的奋斗精神和杰出贡献，及积极回馈社会的精神。同时，我们希望通过这个平台，激励更多年轻的潮州人，学习前辈的经验和智慧，勇敢追求梦想，开创属于他们的辉煌事业。”

盼鼓励各国潮人企业家跨境合作

筹委会主席周文添说：“这个奖有助于提升本地和亚洲潮人企业家的形象，聚焦他们的卓越才华和成就。我们也希望鼓励各国的潮人企业家跨境合作，促进当地的经济增长与繁荣。通过我们战略合作媒体的报道，我们旨在突出潮州企业家的成功和贡献，传承他们的领导力和创新力。”

亚洲潮人企业家奖有三个类别——荣誉潮人企业家奖、卓越潮人企业家奖，以及杰出潮人企业家奖。评审团成员包括：吴木兴、白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩、鼎亚资本（Dymon Asia Capital）管理合伙人陈庆顺、新加坡制造商总会会长兼精工科技集团（ADERA）董事长陈展鹏，以及欧圣集团执行董事兼首席执行官许兴江。

截止日期：9月30日

报名参选网址为www.teochewaward.com，截止日期是2024年9月30日。亚洲潮人企业家奖颁奖晚会于2025年3月29日在新加坡丽思卡尔顿酒店（Ritz Carlton Hotel）举行。

潮人企业家奖于2016年在新加坡首次举办，当时参选者只限于新加坡的潮人企业家。2018年，评选范围扩大至亚细安地区，三名老行尊在“亚细安潮人企业家奖”上获颁荣誉潮人企业家奖。他们是新加坡优联能源集团创办人兼得运德士公司主席张建安、马来西亚慕达控股集团非执行主席林源德，以及印度尼西亚亿茂集团主席兼总裁蔡裕资。

《联合早报》是亚洲潮人企业家奖的官方媒体伙伴。