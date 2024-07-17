研究：童年不良经历 每年导致社会成本达11.8亿元

我国近三分之二的成人曾有过童年不良经历，所带来的医疗护理成本和生产力损失，预计每年造成多11亿8000万元的社会成本。

心理卫生学院和竹脚妇幼医院上个月发布的研究，针对童年不良经历（Adverse Childhood Experiences）在我国造成的经济和社会成本建立基线。

研究估计，曾有童年不良经历者，每年平均带来的医疗资源和生产力损失相关成本，比没有童年不良经历的人，高出767元。

根据2016年展开的新加坡精神健康调查（Singapore Mental Health Study），我国18岁以上的成年人当中，有63.9％曾有至少一次童年不良经历。以此推算，这些经历每年整体为新加坡带来11.8亿元的社会成本。

曾有至少三次童年不良经历的成人占13.1％，人均每年产生的额外成本多达2168元。

本地最常见的童年不良经历包括情感忽视、父母离异或丧亲、精神虐待，以及家庭环境不健全等。

心理卫生学院和竹脚妇幼医院的研究使用新加坡精神健康调查的数据。2016年至2018年参与调查的6126人中，有4441人完成童年不良经历相关的访问。

为确定成本，研究人员把重点放在直接医疗护理、间接医疗护理，以及生产力损失三方面。

直接医疗护理指的是专业人员在门诊或住院期间提供的医疗护理；间接医疗护理代表家人朋友陪同受访者接受医疗服务花费的时间；生产力损失则涵盖受访者出于身体和心理健康问题或醉酒吸毒，无法工作或进行正常活动，以及须减少工作类型或数量所产生的成本。

研究显示，曾有童年不良经历的人过去30天因为须减少工作类型或数量，所带来的生产力损失成本，比没有经历者高出至少一倍。

研究第一作者、心理卫生学院研究部刘健霖助理教授说，情感忽视和精神虐待等情绪逆境方面的童年不良经历，虽然不会立即威胁到生命，但会增加日后出现心理健康问题的风险。例如，曾有童年不良经历的人患上情绪或焦虑障碍的可能性是未经历者的三倍。

“如果出现心理健康问题，这些人可能需要更多医疗护理资源，工作上的生产力也可能下降。”

及早识别迹象与提供预防护理同样重要

心理卫生学院医疗委员会副主席（研究）苏巴玛宁（Mythily Subramaniam）副教授说，预防童年不良经历是重要的第一步，但对于有这类经历的孩童，及早识别迹象并提供预防护理和支持同样重要。

“这可以最大限度地减少损害，减轻医疗负担。”