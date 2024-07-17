两海滩除油工作进入尾声 傅海燕吁义工参与最后清理

圣淘沙西乐索海滩和东海岸公园B区海滩的油污清理进度比预期好，工作已进入尾声。东海岸公园业者说，油污事件导致生意大受影响，希望清理工作尽快完成，让生意早日恢复正常。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（7月16日）在脸书发文说，圣淘沙西乐索海滩（Siloso Beach）和东海岸公园B区的油污清理工作已进入最后阶段。她呼吁义工前去协助清洁人员，检查并清除海滩上的焦油球（tar ball），即已硬化并与沙子混合的油污残留物。

傅海燕解释，焦油球可小如卵石，也可大如拳头。它们散落在海滩上，捡拾需要大量人力。“因此，现在是需要义工提供额外帮助的时候！”

接下来几天，当局将在确保这些海滩足够清洁后，派出义工去检查。“我们越早清除这些焦油球，就能够越早享受我们美丽的海滩。 ”

东海岸公园B区海滩上的除油工作进入最后阶段，业者希望尽快完工，让生意恢复正常。（卓祾祎摄）

自从海滩出现油污后，东海岸公园B区的旧街场白咖啡（Old Town White Coffee）生意少了一半，到上个星期才开始慢慢有起色，恢复了10%至15%。餐厅助理经理郑子龙（29岁）接受《联合早报》访问时说，不少来用餐的旅客都询问海滩围起警戒线的原因，以及海边什么时候才会重新开放。

他说：“这一带的商店比东海岸公园C区少，人流量本来就不比那里多，希望海滩清理工作尽快完成，让这里的生意恢复正常。”

一家创意公司的制作团队星期二上午8时至下午4时，在东海岸公园C区的海滩上拍摄产品广告。监制阿媂（Atie，23岁）受访时说，团队原本打算在6月中至月底期间进行拍摄，发生油污事件后只能延期。“我们问了这里的巡逻人员，之前选定的地点恰好在海滩没有警戒线的区域，所以这天就来拍摄了。”

来自印度尼西亚的巴塔菲（45岁）到我国探亲，这天带着女儿和侄子到东海岸公园B区的海滩玩耍。她说：“我的妹夫在石油公司工作，跟我们解释了油污事件，我也注意到海水的颜色比较深。孩子们很想到海水里玩，但我告诉他们这不安全，只让他们在警戒线旁边玩沙。”