新中往返乘客量上半年居樟宜机场榜首 占总客量约11%

樟宜机场往返新加坡和中国的乘客量在今年上半年位居榜首，占机场总乘客量约11%。其中，包括出入境和中转乘客的双向乘客量，增长最快的三个中国城市为上海、厦门和昆明。

新加坡樟宜机场集团市场业务发展副总裁白圻伟回答《联合早报》询问时说，新加坡和中国今年2月落实30天互免签证，促使樟宜机场新中双向乘客量攀上新高点。航班运力增加也带动乘客量增长。

今年上半年，新中双向乘客量达370万人次，比2019年同期多了约10万人次。自今年2月起，新中双向乘客量已经连续五个月超越或相当于2019年冠病疫情前同期的水平。

其中，2月是2019年同期的108%，3月达111%，4月持平，5月是104%，6月为103%。

白圻伟说，今年1月至6月，双向乘客量最高的五大中国城市为上海、广州、北京、深圳和厦门。厦门是在2020年首次超越成都，跻身双向乘客量最高的五大城市之一，它在2019年排名第七。

至于期间增长最快的城市，若根据乘客人次，上海的增长最快，其次是厦门、昆明、南京和深圳。当中，往返新加坡和上海的乘客量已经突破100万人次。2019年同期，往返新加坡和上海的乘客量约82万人次。

白圻伟也提到，若根据增长幅度，昆明的乘客量增幅最大，比疫前高了超过80%。

“一线城市，如北京、上海和广州继续受旅客欢迎，但一些知名度比较低的城市，如宁波和无锡等，也越来越受欢迎。加上南京和重庆，这些城市的乘客量有增加趋势，反映了它们的吸引力。”

目前有15家航空公司飞往中国29个城市

樟宜机场目前有15家航空公司飞往中国29个城市，每周共计426个航班。疫情前，樟宜机场共有16家航空公司往返中国的37个城市。

白圻伟说，樟宜机场集团与航空公司密切合作，开拓新的城市连接。今年至今，集团新增两个城市连接，一是衔接泉州晋江国际机场，另外是揭阳潮汕国际机场。集团会在新的城市连接开通后，协同航空公司推广新航线。

据了解，中国东方航空公司预计今年第三季，开通往返新加坡和三亚的航线，目前待有关当局批准。

樟宜机场与携程合作 提供礼券吸引中国旅客

为进一步带动新中双向乘客量，樟宜机场集团同中国旅游平台携程合作，包括提供礼券，吸引中国旅客访新。集团今年较迟时候也将推出社交媒体活动，鼓励公众到中国玩，并有机会赢取机票。

主攻出境旅游的本地旅行社欧洲之星中国部经理叶志良说，中国市场占了公司约两三成的业务。今年3月至6月，每个月平均有20个团出发到中国旅游。

“接下来两年，前往中国的团量会持续增加，保守估计会增加三四成。现在新加坡人出游都向往自然风光，像是张家界和新疆最近都很火红，云南和九寨沟都是长青的旅游景点。北京和上海等城市反而没有那么受欢迎。”

来自中国郑州的旅客张丽（48岁）趁着暑假，为家人规划了12天新加坡、马来西亚和泰国的自由行。她说，孩子初中刚毕业，这次到访新加坡主要想参观南洋理工大学。

“现在免签后到新加坡很方便。我10年前来过新加坡，当时不仅要办签证，还要还押金，耽误很多时间，现在方便多了。”

来自南京的费璠（22岁）说：“新加坡是个发达国家，治安很好，和妈妈到这里玩觉得比较安全。接下来要是有更多直飞航班，肯定会更常来。”

（李汶轩支援报道）