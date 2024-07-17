研究：约七成四房五房组屋以可负担价格转售

今年上半年在公开市场易手的四房式转售组屋单位中，有约75%的售价低于65万元，而五房式转售单位则有约70%的售价低于75万元。

根据ERA产业的研究报告，今年首六个月的转售组屋单位有逾1万3200个，比去年同期微升2%，显示市场需求在稳步增加。当中，只有419个以100万元或更高的价格易手，占整体的3.2%。

研究报告强调，市场上仍有许多价格合理及一般买家负担得起的转售单位。

ERA产业的统计显示，四房式转售单位的平均价格为60万8299元，五房式单位的平均转售价则为71万2604元。研究报告因此分别以65万元和75万元，做为四房式和五房式单位可负担价格的基准。

屋龄较短单位依旧吃香

上半年卖出的5663个四房式单位中，有4244个的转售价低于65万元。当中占比最高的是屋龄不满15年的单位，占32%；其次为屋龄36年至45年（27%）和26年至35年（20%）的单位。

同期卖出的3050个五房式单位中，有2133个的转售价低于75万元。当中占比最大的是屋龄16年至25年（38%）的单位，其次为屋龄26年至35年（25%）及36年至45年（18%）的单位。

整体而言，屋龄较短的单位依旧吃香。ERA产业主要执行长林东荣告诉《联合早报》，买家往往先留意单位的剩余屋契，因为他们清楚房子越老，就越快贬值。此外，如果剩余屋契无法让买家居住到95岁，能动用来买房子的公积金存款额将按比例来计算。买家因此会在能力范围内，尽可能选择屋龄较短的房子。

低于65万元易手四房式单位 义顺兀兰盛港最多

义顺、兀兰和盛港有最多以低于65万元易手的四房式单位，数量都在400个上下。淡滨尼、勿洛和白沙这三个成熟市镇，也有不少四房式单位以低于65万元的价格出售，分别为277个、144个和113个；这些单位大多有至少35年屋龄。

五房式方面，盛港、兀兰和裕廊西是有最多以低于75万元易手单位的市镇，数量介于259个和292个。淡滨尼、白沙和勿洛也有不少这类单位，分别为158个、70个和60个。

林东荣强调，组屋以百万元转手并非常态，而是少数。他认为，接下来除了继续有价格合理的转售组屋，也会有更多破百万元的单位出现。

百万元转售组屋位于碧山大巴窑女皇镇等地点

百万元转售组屋大多刚完成最低居住年限（MOP）或屋龄介于五年和10年；位于碧山、大巴窑、女皇镇等热门地点；装修精美或在高楼层；又或是较少有的公寓式组屋单位。

“如果已经有组屋单位以百万元售出，其他邻居卖房子时没理由以较低价格成交。多数屋主会尝试争取更高的转售价，对方出价要是达不到预期，他们不会感兴趣。”

本地组屋转售价已连续17个季度增长。建屋发展局本月初发布预估数据，今年第二季的转售价环比增长2.1%，增幅为2022年第四季以来最高的。

2023年第一季至2024年第一季的转售价增幅，每季介于1%和1.8%。相较于去年第二季，今年第二季的转售价同比增长了6.5%。

国家发展部长李智陞今年2月受访时强调，公众不应只着眼房市的短期数据，应观察数据的中长期变动。他指出，建屋局和市区重建局统计周期较长的季度数据显示，房地产价格增长已开始稳定下来。