逾10人投资外币 50万元恐打水漂

女子申诉，听从“基金经理人”建议，将父亲5万多元的养老金投进外币交易基金赚高利息，结果一年前没再收到利息，如今本金也追不回，相信至少有10多人投资的50万元已打水漂。

苦主许女士（40多岁，经理）向《新明日报》申诉，她在2022年经朋友介绍，认识了一名叫“李世鹏”的男子，对方自称基金经理人，管理一个以交易外汇为主的基金，回报高达日利率1%，即每月回报率达30%。

许女士说，在对方说服下，她与朋友一起往男子的基金投钱。从2022年3月开始至11月，她共投了5万6758元。

“我当时告诉他，这笔钱是父亲的养老金，也告诉对方，父亲有心脏病，需大笔医药费用。他就利用这点，不断说需要投资才能获得更多回报，就可支付父亲的医药费。结果我鬼迷心窍，就将父亲的养老金投了进去。”

许女士说，她一开始还以为是老天爷给她的机遇，没想到同年12月时，对方就开始不再发放利息，还多次用各种理由搪塞她。

她透露，这段期间共获得利息1万8750元，但之后连本金都追不回，就算扣除利息，也还有3万8008元的本金还没拿回。

“对方一直说缺投资，缺钱，说对不起我们，然后说又有新的投资机遇，让我们继续相信他。”

后来许女士从其他友人以及教堂牧师口中得知，这名男子向来用这种方法让人给他钱投资。

“他还会聘请一些人做兼职‘拉客’，那些人后来也没再收到利息和本金，但因为觉得丢脸，不敢告诉他人此事。”

她指自己之后被拉进一个群组，里面有10人都是苦主，初步估算至少损失50万元。另外，群组里也有讯息提到，过去五、 六年来对方找到数十人来投资，所以估计涉及数额会更高。

许女士指最后一次见到对方是在半年前，但之后再也联系不上，因此她和另一苦主已经去报案。

警方受询时证实接获两人的报案，案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2024年7月17日的《新明日报》。