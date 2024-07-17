女子跟男人聊天 遭前男友捅穿腹

恐怖情人！男子因见前女友跟其她男人聊天，拿出一把18公分厨房刀割伤女友脸颊还捅穿她腹部，女友腹部滴血逃回家向母亲求助。

被告西拉斯（33岁）共面对五项控状，他于星期三（7月17日）早上承认其中两项持危险武器蓄意重伤他人与抵触腐蚀性和爆炸性物体及攻击性武器法令的罪名，余项交由法官下判时一并考量。法官星期三早上判被告坐牢45个月以及12下鞭刑。

案情揭露，被告与28岁的女受害者之前是男女朋友，两人在2020年6月11日案发前已经分手。

案发晚上，受害者与一名29岁的男同事坐在多层停车场的天台聊天喝酒。凌晨2时许，被告因想到之前曾与受害者在停车场的天台花园共度美好时光，因此也决定上天台，结果目睹受害者与男同事在一起。

被告跑上前，挥拳打男同事的脸颊与下巴，男同事的眼镜因此被打飞。此时受害者试图阻止被告，并大喊说同事只是朋友，但被告不听，继续要殴打男同事。

被告与男同事在天台上展开追逐战，被告又往他身上打了几拳，还出言说会杀了对方、杀了他全家，把他扔下楼。男同事最后成功挣脱，跑下楼并搭德士回家。

怒火中烧的被告这时盯上受害者，他拿出一把长约18公分的红色厨房刀，向毫无防备的受害者挥刀，割伤了她的左脸，之后伸手狠狠捅进她的左腹部，刀子捅穿她的腹部，顿时血流如注。

被告还放话说，会继续捅她，然后自杀。

受害者惊恐转身就向家的方向逃跑，她的腹部还在不断滴血，鲜红的血迹从天台花园一路滴到天桥与楼梯。

被告见状还继续大喊“我会杀了你！”。他接着拔腿追受害者，受害者逃到家门前，发现家门没锁，于是迅速入内后反锁大门，并向家中的母亲与姐姐呼救，姐姐马上电召救护车。

完整报道，请翻阅2024年7月17日的《新明日报》。