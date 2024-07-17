辩称只有抚摸没性侵少女 男子上诉遭高庭驳回

33岁男子与14岁少女进行性交易，但他坚称两人只是抚摸，没有进一步的性行为，为此上诉要求推翻性侵未成年少女的罪名，但被高庭驳回，男子须坐牢一年半。

控方在上诉陈词中指出，种种证据显示被告案发时确实与少女完成性交易，包括被告因担心少女怀孕，案发后赶紧购买“事后避孕丸”，再特地把药丸交给少女并叮咛她服用。

被告温伟杰（译音）面对一项控状，指他在2020年7月23日于山景（Hillview）一带的住家性侵一名未满16岁的少女。不认罪的他早前在国家法院受审后，被判罪成和坐牢18个月。温伟杰不服所判，星期三（7月17日）向高庭提出上诉。

庭上揭露，温伟杰在网络平台Locanto发广告，寻找愿意与他进行“亲密爱抚”的女子。他不久后收到少女的回应。少女声称已15岁，但其实只有14岁，她与被告素不相识。

两人同意以150元现金进行爱抚，之后温伟杰提议多付点钱发生性关系，少女同意这么做。

少女买好安全套后，前去温伟杰的住家与他完成性交易。完事后，被告支付少女一笔超过150元的现金款项，庭上没有揭露具体金额。

不过，温伟杰辩称，由于少女上门后说感到身体不适，两人只有抚摸，并没有完成性交易。他是因为少女花钱买安全套和乘搭私召车上门，所以补贴她多点钱。

控方驳斥被告 称少女没理由撒谎陷害

控方驳斥温伟杰，认为少女没有理由撒谎陷害温伟杰，她给的证词前后一致，并且与两人的网上聊天内容吻合，即两人同意发生性关系，温伟杰事后也给予超过150元的金钱补偿。

控方进一步指出，温伟杰在案发隔天早上购买“事后避孕丸”，交给少女时还叮咛她记得服用，显示两人之间已经完成性交易，他才会担心少女怀孕。

高庭法官洪承利接受控方的说法，认为温伟杰的说辞缺乏可信度，而且温伟杰已在口供书中承认与少女发生性关系。温伟杰要求展期至三周后才入狱服刑，获得法官批准。