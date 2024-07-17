黄永宏吁各方应谨慎行事 避免印太地区发生冲突

如果印太地区爆发冲突，这不仅会考验美国主导的世界秩序，结果也将是灾难性的，我国国防部长黄永宏医生因此呼吁各方谨慎行事，尽可能避免发生任何冲突。

黄永宏于美国时间7月16日（新加坡时间17日）在阿斯彭安全论坛的一场炉边对话上，提出以上观点。主持对话的《外交政策》杂志总编辑阿格拉沃（Ravi Agrawal）询问，如果印太地区发生小规模冲突，结果会怎样？

黄永宏回答时以1996年的台海危机为例说，美国当时派遣两艘航空母舰前往台海水域，中国大陆则把导弹对准台湾，所幸双方最终都解除戒备。要是今天发生类似情况，他认为结果会是“灾难性”的。

黄永宏说，印太地区若发生冲突，将考验美国主导的世界秩序（Pax Americana），尤其今时今日的中国在军事和经贸发展上，与过去的中国已不可同日而语。

他认为，如果美国保持在亚洲的军事优势，中国势必也会增加军费，这场军备竞赛相信会持续几十年，甚至可能比一个世代还久。反之，美国若不能保持军事优势，美国主导的世界秩序将开始走向终结。

“我认为我们都应该非常谨慎，至少在这10年里，或是更长的时间里，避免任何冲突。否则，我们会发现，结果是非常痛苦的，甚至可能彻底改变我们的人生。”

本区域局势近来持续升温，中国大陆军机在台海周边频繁活动，中菲从去年起因为菲律宾对仁爱礁坐滩军舰的补给问题频频发生摩擦。

美军都应持续在本区域保持活跃

美国总统选举在即，黄永宏在对话会上说，无论谁入主白宫，美军都应持续在本区域保持活跃，而新加坡会在这方面提供协助。新美两国领导人2019年续签防务协定，让美军继续使用新加坡的军事设施多15年。

黄永宏也说：“我们认为，美国应继续扮演制定贸易规则的全球领导者，美国应继续同全球进行贸易。”

他也希望，下任美国总统和防长，能在本届香格里拉对话的基础上，与中国保持军事沟通，“因为没有沟通是十分危险的”。中美防长今年5月底在香会上会晤时说，两军将继续接触，预计今年底前成立危机沟通工作组。

在半小时的对话中，阿格拉沃也针对新加坡的“中立性”（neutrality）提问。黄永宏说，与其说是中立，新加坡更相信信息、观察和现实主义，“看看什么可行，什么不可行”。

“我们不相信我们可以平衡超级大国，但会与他们对话，并尝试找到各方都需要我们的地方。”

阿斯彭安全论坛（Aspen Security Forum）是一年两次的安全与外交政策会议，汇集国防界杰出领袖和关键人物参加。论坛自2010年起每年夏季在美国科罗拉多州阿斯彭举行，自2021年起每年冬季在华盛顿特区举行。