替团伙包装电子烟赚2000元 男子监八个月罚4000元

替电子烟团伙包装货品并贴标签，赚取一个月2000元，男子开工一个多月后在突击行动中落网，被判入狱八个月和罚款4000元。这也是本地迄今最大起的电子烟和相关配备走私案。

被告陈平康（28岁）共面对八项抵触烟草（广告与销售控制）法令的控状，他星期二（7月16日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考量。

根据案情，2023年3月28日晚上，卫生科学局和新加坡警察部队在三巴旺一带蒙特利连路（Montreal Link）的多层停车场展开突击行动。执法人员后续跟进，隔天就查到位于文礼的仓库，起获13万4040个电子烟，以及6万零552个电子烟烟弹，这些货品的市价约为312万1328元。当时在仓库的被告与数名同伙当场被扣押。

被告是新山一电子烟店铺常客

调查揭露，被告是马来西亚新山一家电子烟店铺的常客。2022年11月，他在店里被介绍给一名叫“伊万”的男子，还被告知在新加坡可以向伊万购买电子烟。

伊万过后为被告介绍一份时薪20元的包装工作，被告于是从2023年2月开始为团伙在仓库打工，每月赚取大约2000元。

被告的主要工作是包装电子烟和相关产品，贴上标签后，再把这些货物放上一辆货车。这些货物接着会被分发到送货员的手上。

完成工作后，被告便可到马来西亚的电子烟店铺领取2月份的薪水。

当局在3月29日突击仓库时，从另一名同伙施宏建（22岁）起获五台手机、一台手提电脑、四张电话卡，以及一张记忆卡。当局分析这些设备后，发现里头详细记录在不同平台如Telegram和WhatsApp收到的订单、金额、支付方式等信息，这些收益过后都被转入马来西亚的银行户头。

施宏建称，把资金转移到马来西亚，是因为供应商在马来西亚。

控方指出，这起案件涉及大量电子烟和相关配件，且是跨国团伙。被告明知电子烟在新加坡是违法的，但还是替团伙工作，因此建议法官判他坐牢10个月，以及罚款4000元。

施宏建早前已被判坐牢10个月和罚款1万6000元，两名负责送货的男子杨伟锋（27岁）和莫哈末哈利（23岁）分别被判罚款9000元和8000元。（人名译音）