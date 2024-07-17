工人党公布党职新名单 林志蔚任青年团主席

陈可扬

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发布 / 2024年7月17日 8:37 PM
工人党6月30日举行党选，盛港集选区议员林志蔚副教授在两周后的中委会上受委工人党青年团主席。（林明顺摄）
工人党6月30日举行党选，盛港集选区议员林志蔚副教授在两周后的中委会上受委工人党青年团主席。（林明顺摄）

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工人党盛港集选区议员林志蔚副教授出任工人党青年团主席，在6月30日党选重回中委的前国会议员李丽连则受委工人党传媒组副主席。

国会最大反对党工人党星期二（7月16日）举行新一届中央委员会会议，曾竞逐马林百列集选区议席的莫哈默法理（Fadli Fawzi）增补进入中委，并出任工人党副组织秘书。

根据工人党星期三（17日）公布的新一届中委职务，其他成员的党职没有变动。阿裕尼集选区议员莫哈默费沙留任工人党副主席，财政和副财政分别由盛港集选区议员何廷儒，以及另一名曾竞逐马林百列议席的许金桂担任。

后港区议员陈立峰继续担任组织秘书。除了莫哈默法理，陈立峰的另外三个副手分别是曾竞选东海岸集选区议席的符策涫，以及未曾参加过大选的汪文耀和陈广顺。

工人党政策研究组主席仍是阿裕尼集选区议员严燕松，副职由林志蔚兼任。

工人党传媒组主席是盛港集选区议员蔡庆威。原本负责这方面工作的阿裕尼集选区前议员贝理安，因为2023年7月与曾参选东海岸议席的佘雪玲闹出婚外情丑闻，两人双双退党。

佘雪玲原本是工人党青年团主席，她退党后这个职务由许金桂取代，他在2023月8月正式接掌工人党青年团。

工人党6月30日已经选出最高党职，林瑞莲和毕丹星分别蝉联党主席及秘书长。前秘书长刘程强仍是中委成员，但他没有出任党职。

工人党这一次委任了四名副组织秘书，让人猜测工人党会否增加竞逐的议席数目。来届大选须在2025年11月之前举行。

分析：工人党来届大选 候选人相信会大幅增加

新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授接受《联合早报》采访时分析，工人党在2020年大选时只派出21人参选，远低于人们预料，但来届大选工人党派出的候选人数目相信会大幅度增加。

“工人党肯定会寻找人民行动党的软肋出击，这就包括马林百列、东海岸和惹兰勿刹三个集选区。”

他也说，工人党这些年都在东部和东北部活动，不排除也会挑战淡滨尼集选区。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文也认为，工人党有可能进军惹兰勿刹或新划分出来的集选区。“这将方便他们打出‘阻止行动党获得超过三分之二议席’的竞选主轴。”

政治观察员陈添金博士也认为，工人党角逐更多席位的可能非常高，特别是如果有新的集选区出现。　

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