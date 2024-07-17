工人党公布党职新名单 林志蔚任青年团主席

工人党盛港集选区议员林志蔚副教授出任工人党青年团主席，在6月30日党选重回中委的前国会议员李丽连则受委工人党传媒组副主席。

国会最大反对党工人党星期二（7月16日）举行新一届中央委员会会议，曾竞逐马林百列集选区议席的莫哈默法理（Fadli Fawzi）增补进入中委，并出任工人党副组织秘书。

根据工人党星期三（17日）公布的新一届中委职务，其他成员的党职没有变动。阿裕尼集选区议员莫哈默费沙留任工人党副主席，财政和副财政分别由盛港集选区议员何廷儒，以及另一名曾竞逐马林百列议席的许金桂担任。

后港区议员陈立峰继续担任组织秘书。除了莫哈默法理，陈立峰的另外三个副手分别是曾竞选东海岸集选区议席的符策涫，以及未曾参加过大选的汪文耀和陈广顺。

工人党政策研究组主席仍是阿裕尼集选区议员严燕松，副职由林志蔚兼任。

工人党传媒组主席是盛港集选区议员蔡庆威。原本负责这方面工作的阿裕尼集选区前议员贝理安，因为2023年7月与曾参选东海岸议席的佘雪玲闹出婚外情丑闻，两人双双退党。

佘雪玲原本是工人党青年团主席，她退党后这个职务由许金桂取代，他在2023月8月正式接掌工人党青年团。

工人党6月30日已经选出最高党职，林瑞莲和毕丹星分别蝉联党主席及秘书长。前秘书长刘程强仍是中委成员，但他没有出任党职。

工人党这一次委任了四名副组织秘书，让人猜测工人党会否增加竞逐的议席数目。来届大选须在2025年11月之前举行。

分析：工人党来届大选 候选人相信会大幅增加

新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授接受《联合早报》采访时分析，工人党在2020年大选时只派出21人参选，远低于人们预料，但来届大选工人党派出的候选人数目相信会大幅度增加。

“工人党肯定会寻找人民行动党的软肋出击，这就包括马林百列、东海岸和惹兰勿刹三个集选区。”

他也说，工人党这些年都在东部和东北部活动，不排除也会挑战淡滨尼集选区。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文也认为，工人党有可能进军惹兰勿刹或新划分出来的集选区。“这将方便他们打出‘阻止行动党获得超过三分之二议席’的竞选主轴。”

政治观察员陈添金博士也认为，工人党角逐更多席位的可能非常高，特别是如果有新的集选区出现。