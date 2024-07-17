五理工学院添10工读课程 培养数码绿色关护经济领域人才

五所理工学院今年新推出10门工读课程，为数码、绿色及关护经济领域，培养更多人才。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士星期三（7月17日）为今年的技能创前程工读课程展（SkillsFuture Work-Study Fair）致开幕辞时，作出以上宣布。技能创前程工读课程展，是一年一度的技能创前程节系列活动之一。

由南洋理工学院、义安理工学院、共和理工学院、新加坡理工学院，以及淡马锡理工学院提供的10门工读课程，多数将在今年10月开课，包括应用生成式人工智能、数据科学、环境技术与能源可持续性专业专科文凭和老年学（社区健康与社会关怀）专业文凭等。每所学院提供一至三门课程。

技能创前程工读计划自2015年起推行，旨在将课堂学习和在职培训相结合，参与者在至少一年的工读期间，边做边学。他们完成课程后可获得更高的学术资格，也有机会获参与公司聘为全职员工。

孟理齐透露，从最初仅有12个行业的15门课程，这项计划如今扩展至涵盖40个行业约170个课程，让超过1万3000人和逾3000家公司受益。

孟理齐说，工读计划让高等教育学府、学生及企业三赢。除了学校能与行业建立更紧密联系，了解市场不断变化的技能需求，学生能学以致用，企业也扩大他们的人才库。

“在完成工读课程后的六个月内，超过九成毕业生都找到工作。大多数人留在了赞助他们参加课程的公司。”

孟理齐也透露，贸工部近期对在2018年至2021年，参与工读计划的专业专科文凭毕业生进行薪资调查，发现他们在一年至一年半的工读期间，薪资比直接进入职场者来得高。这表明市场认可工读计划的价值。

新科物流首席执行官：工读计划助网罗物流人才

聘有约1100人的新科物流（ST Logistics），是首批参与工读计划的企业之一。过去九年有约60人通过这项计划，到公司学习和顺利取得文凭，如今仍有40多人留在公司。

新科物流首席执行长罗甘纳登（Loganathan Ramasamy）告诉《联合早报》，这计划有助他们网罗物流人才，许多人在工读课程结束后成为正式职员。公司也持续提供培训和深造机会，让他们有更好的职业发展途径。



现年21岁的关慧平去年取得义安理工学院环境与水利技术专业文凭后，同年加入工读计划到检测公司Eurofins Mechem当实验室技术人员。她已在今年4月顺利拿到分析科学专业专科文凭，并即将在8月到新加坡理工大学就读可持续建筑环境系。未来她想要从事环境相关工作。

她受访时说，一年的工读计划让她获益良多，除了对实验室日常运作有所了解外，也掌握行业基础知识。