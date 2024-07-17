新保集团与世界中风组织合作 提升区域疾病护理水平

新加坡保健服务集团将与世界中风组织展开五年合作，通过不同研究、教育和倡导计划，全面提升区域的中风护理水平。

本地每年有9000起新发中风病例。中风是导致本地成人残疾的主要原因，也是第四大死因。区域内，东南亚的中风病例也相当高，平均每10万人中有1300人受影响。尽管如此，亚洲中风患者能获取的急性中风治疗仍然有限。

为加强和推动东南亚的中风护理发展，世界中风组织星期三（7月17日）与新保集团签署了一项谅解备忘录。根据文告，双方将在接下来五年通过研究、教育、倡导，以及临床服务的开发等多方面措施，为东南亚区内医院提供培训，并分享最佳实践经验，以改善区域整体的中风护理质量，同时增加中风治疗中心的数量。

新保集团杜克—国大全球健康研究所署长陈向勤副教授指出，及时获得优质的中风和康复护理对患者的生存和日常能力恢复至关重要，新保集团杜克—国大全球健康研究所也将致力于为新加坡和周围地区的医疗服务，包括中风护理，做出持久的改善。

国立脑神经医学院脑神经内科高级顾问医生迪希瓦（Deidre De Silva）副教授说：“通过推动区域内中风治疗中心的发展，以及分享最佳实践经验，中风的死亡和残疾病例可大大减少，改善患者的中风护理过程。”

中央医院获颁世界中风组织天使奖

新保集团属下的新加坡中央医院也在星期三获颁世界中风组织天使奖（WSO Angels Award）。这个奖项旨在表彰在中风治疗方面表现出色的医院；在治疗过程中，这些医院通过记录数据和提供信息，为研究工作做出贡献，也提出治疗方案须改善的地方。

根据文告，中央医院的中风护理表现优异，凭借高效的中风护理方式获得此奖。中央医院也是本地首个获颁世界中风组织天使奖的医院。

国立脑神经医学院（新加坡中央医院）脑神经内科主任兼高级顾问医生柏拉卡斯（Prakash Kumar Manharlal）副教授对中央医院获颁奖项感到荣幸，并说：“随着中央医院急症科兼国立脑神经医学院大楼 的建成，专业团队和设施之间的距离也将缩短，进一步提升治疗效果，为急性中风患者提供更迅速的护理，优化他们的治疗结果。”