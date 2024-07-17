中央医院连同社区伙伴 推动促进年长者健康意识

新加坡中央医院与社会服务机构蒙福关爱合作推出营养知识计划，通过工作坊和文宣等途径，帮助年长者提高营养健康意识。

为了更好地了解年长者目前对营养健康的认知水平，中央医院的营养师今年3月到蒙福关爱（Montfort Care）位于武吉宝美的活跃乐龄中心和马林台的社区厨房（Goodlife! Makan），与30名年长者进行了四轮的小组讨论和交流。

年底前将营养贴士 贴在社区厨房用餐区

马林台社区厨房是蒙福关爱为租赁组屋或独居年长者打造的下厨和分享食物空间。

通过交流了解年长者的认知盲区或误区后，中央医院的团队预计年底前把营养小贴士贴在社区厨房的用餐区，以提醒年长者包括减少油、钠和糖摄取等维持健康饮食的知识。

武吉宝美活跃乐龄中心的年长者也将通过趣味的工作坊了解营养相关知识，当中包括在家下厨时如何确保营养均衡。

这项由刘德光基金会支持的营养知识计划是中央医院“健康赋权与积极生活计划 ”（Healthy, Empowered and Active Living，简称HEAL) 下的项目之一，也是中央医院响应卫生部推出的乐龄SG计划（Age Well SG）的最新举措。

明年底前完成指导方针编写 与东南部活跃乐龄中心分享

这项计划将继续推广到蒙福关爱的另四个活跃乐龄中心，预计将在2025年底前完成所有的调查分析和指导方针的编写。中央医院也将与东南部的其他活跃乐龄中心共享营养健康教材。

在HEAL计划下，中央医院也将陆续推出兼具创新和可持续性的护理项目。为了更深入了解年长者社区居家养老的需求，中央医院目前也在进行为期三年的问卷调查，受访者包括马林百列、红山、勿洛南等地区的年长者。

中央医院首席营养食疗师余佩玲受访时说，每个社区和活跃乐龄中心里年长者的需求和知识盲区都不同，因此在编写教材或选择教学模式时都需要因地制宜 。

余佩玲说：“教学点都大同小异，但是需要以年长者最能接受的方式向他们解释。例如在马林台社区厨房就可以在下厨和用餐的过程中向他们灌输营养知识。”

经常到马林台社区厨房下厨的林燕卿（84岁）的拿手菜是炒米暹。在听取中央医院营养师的建议后，她在使用亚参酱料之余就不会再加盐。

林燕卿的肾脏功能10多年前开始退化。她说：“很多老人和我一样都有三高等慢性疾病，因此注意饮食和营养均衡格外重要，毕竟预防胜于治疗。”